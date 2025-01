La carta que ha publicado Pérez-Reverte que le mandó un seguidor: "Maldito hijo de…"

Según narra la persona contrariada con el escritor, Arturo Pérez-Reverte parece no haber hecho demasiado caso a las peticiones de un seguidor. "Y no comprendo por qué usted no ha querido ayudarme a publicar mi novela, que es mi vida. Usted, Arturo, ha tenido mi novela más de tres meses en su poder y ha pasado completamente de mí. Pues bien, yo ya no tengo absolutamente nada que perder", dice la carta en su parte inicial.

Arturo Pérez-Reverte publica la carta de un fan con incontables insultos

A pesar de mostrarse menos agresivo en el primer párrafo, la tensión comienza a subir a medida que continúa escribiendo: "si tiene huevos venga a por mí, que se va a comer mil mierdas. ¡Cobarde chupapollas, maldito hijo de puta!".

Creo que perdí un lector

Finalmente, el individuo sentencia su carta con un contundente: "Esto que le escribo aquí se lo tenía que decir en público, para que todo el mundo se entere".

Las redes no tardaron en reaccionar. "Yo iría a comisaría", proponía un usuario.