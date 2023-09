Bill Gates lo tiene claro: esta es la mejor forma de aprender algo nuevo

Bill Gates es una de las mentes m谩s extraordinarias del nuestro siglo, sin haber llegado a licenciarse en Harvard, arriesg贸 todo y se dispuso a crear Microsoft, en lo que fue una apuesta de oro. Desde entonces su aportaci贸n a la investigaci贸n, la tecnolog铆a y el progreso ha sido incansable en un intento de contribuir a su afamada filantrop铆a.

El multimillonario cultiva a diario su mente con m茅todos que a continuaci贸n contaremos pero, su pilar base reside en la lectura a la que dedica una hora diaria "es una de las principales formas que tengo de aprender, y lo ha sido desde que era un ni帽o" . Con esta f贸rmula termina leyendo unos 50 t铆tulos al a帽o, de los cuales desvela alguno de sus favoritos en su blog oficial, Gates Notes.

Entre sus recomendaciones para este verano incluy贸 dos novelas 'Tomorrow and Tomorrow, and Tomorrow' de Gabrielle Zevin y 'Born in Blackness' de Howard French, adem谩s de una serie de Netflix 'Borgen' y una playlist de Spotify en la que incluye a U2 o The Beatles, ya que como dice en su blog "hay m谩s vida a parte de leer, pero leer sigue siendo lo mejor".

Al magnate le gusta conversar con gente inteligente y preguntarle sobre aquello que duda o no sabe para ayudarle a entender mejor cualquier tema. Ha denominado a este proceso 'desconfundirse', y cree que es una de las mejores maneras de aprender algo nuevo. Por ello ha creado un podcast llamado 'Unconfuse Me with Bill Gates', donde tratar谩 "de no confundirse" hablando con invitados brillantes de algunos de los temas que m谩s le fascinan. Lo que incluye la enfermedad de Alzheimer, la carne de origen vegetal o la evoluci贸n del lenguaje entre otros.

Gates rompe con el vergonzoso estigma de preguntar cuando desconoces cualquier tipo informaci贸n, que adem谩s lo respalda un estudio conjunto entre Harvard Business School y Wharton School que asegura que "Los individuos perciben a los que piden consejo como m谩s competentes que los que no lo piden", apunta la investigaci贸n publicada en Management Science.

Preguntar a especialistas o leer no son las 煤nicas formas que el cofundador de Microsoft utiliza para ahondar en el conocimiento. Como revel贸 en un art铆culo de 2018 en Time hay 4 fuentes online que Bill Gates utiliza para mantenerse actualizado y aprender algo cada d铆a.

"Los v铆deos cortos de Khan Academy son una forma estupenda de ser m谩s inteligente en un par de minutos", escribi贸 entonces. Aprender escribir c贸digo b谩sico con Code.org, cursos de The Teaching Company y Big History Project son otras de las herramientas en l铆neas aconsejadas por el ex-fundador de Microsoft.