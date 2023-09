Se desvela el motivo por el que Bill Gates y Elon Musk tienen una mala relación

Walter Isaacson acaba de escribir la biografía de Elon Musk tras pasar dos años a su lado asistiendo a todo tipo de eventos, y en momentos sin separarse de él. Llegando a tener acceso a su círculo íntimo y a mensajes privados, la biografía ha sido publicada sin que el multimillonario tuviera ningún control sobre el libro ni pudiera leerlo por adelantado.

En la biografía dedica un extracto al encuentro que el fundador de Tesla tuvo con Bill Gates a comienzos del pasado año 2022. Aunque se conocían de antes no eran amigos, Gates había llevado a su hijo a conocer SpaceX y Musk aseguraba que podía sentir conexión con una persona que había creado una gran compañía por el duro esfuerzo.

"Oye, me encantaría quedar y hablar sobre filantropía y clima", fue el mensaje que Bill Gates mandó a Elon Musk y provocó la reunión. Según publica el propio Isaacson en la CNBC, las ventas de acciones de Musk lo habían llevado, por razones fiscales, a destinar 5.700 millones de dólares a un fondo caritativo que él había establecido y Gates quería darle ideas de qué hacer con ese dinero.

Musk aceptó y fue cuando Gates se enteró de que el líder de Tesla no tiene un asistente, secretario o una persona que se encargue de sus reuniones y horarios porque prefiere hacerlo él. Lo que hizo que Bill se pusiera en contacto directamente con el magnate sudafricano concretando verse en Texas, en marzo de 2022, en la fábrica de Tesla.

El encuentro comenzó con Musk haciéndole un tour al ex líder de Microsoft, que es un activista del cambio climático, y durante la visita a la fábrica fue criticando ciertos temas relacionados con la sostenibilidad. Parece ser que Gates dijo que las baterías nunca podrían alimentar camiones grandes y que la energía solar no sería una parte importante para resolver el problema climático, lo que suscitó el primer malentendido. Sin embargo, alabó el conocimiento de Musk de cada máquina y cada parte del proceso de la fábrica, según el propio líder de Tesla.

Hasta ese momento, parece que las cosas iban bien, aunque Musk dijo que la filantropía era "una memez" y afirmaba que solo 20 céntimos por cada dólar que se donaba llegaba a su destino, una afirmación que Gates refutó y que a continuación presentó proyectos con mucho impacto que agradaron a Musk, por lo que quedaron en que le enviaría un resumen detallado de cada uno de ellos.

La venta de acciones de Tesla por Bill Gates

Musk tenía malestar por la venta de acciones de Tesla que Gates había realizado. El estadounidense recortó sus acciones de Tesla porque pensó que el valor de la empresa iba a bajar, aunque se equivocó y perdió 1.500 millones de dólares. Musk estaba enfadado y Gates llegó a pedirle disculpas por la acción.

La disputa reflejó diferentes mentalidades. Cuando le pregunté a Gates por qué había puesto en corto a Tesla, me explicó que había calculado que la oferta de coches eléctricos superaría a la demanda, lo que provocaría una caída de los precios. Asentí pero todavía tenía la misma pregunta: ¿Por qué había puesto en corto las acciones? Gates me miró como si no hubiera entendido lo que acababa de explicar y luego respondió como si la respuesta fuera obvia: pensaba que poniendo en corto a Tesla podría ganar dinero.

Esa forma de pensar era ajena a Musk. Creía en la misión de hacer que el mundo adoptara los vehículos eléctricos y dedicó todo su dinero disponible a ese objetivo, incluso cuando no parecía una inversión segura. "¿Cómo puede alguien decir que le apasiona luchar contra el cambio climático y luego hacer algo que reduzca al máximo la inversión general en la empresa?" me preguntó unos días después de la visita de Gates. "Es pura hipocresía. ¿Por qué ganar dinero con el fracaso de una empresa de automóviles de energía sostenible?"

Algo que también les llevó a un desencuentro en su paseo por la fábrica de Tesla es que para Elon Musk el planeta Marte es muy importante y no lo es tanto para Bill Gates. Según las palabras del fundador de Microsoft al escritor Isaacson, parece ser que Musk está obsesionado con Marte. El magnate de Sudáfrica podría haber elucubrado también con una guerra nuclear en la Tierra y que solo la gente que esté en Marte "estará viva después de que todos nos matemos unos a otros” en la tierra.

Mensajes privados entre los empresarios

En ellos, el CEO de Tesla discutía con el fundador de Microsoft por tener aún una participación en corto en la compañía automovilística después del encuentro. Gates le envió a Musk a mediados de abril el documento prometido sobre opciones filantrópicas que él mismo había escrito. Musk respondió por mensaje de texto con una simple pregunta: "¿Todavía tienes una posición corta de medio billón de dólares contra Tesla?", le preguntaba Musk. A lo que el otro magnate respondía: "Lamento decir que no lo he cerrado. Me gustaría discutir las posibilidades de filantropía".

Una contestación que no debió agradar nada al físico, quien le envió otro mensaje: "Lo siento, no puedo tomar en serio tu filantropía sobre el cambio climático cuando tienes una posición corta masiva contra Tesla, la compañía que más está haciendo para resolver el cambio climático.", recriminó Musk.

El propio fundador de Space X confirmó la veracidad de estos mensajes, después de los que mandó otro a su biógrafo "En este punto, estoy convencido de que está categóricamente loco (y un imbécil hasta la médula)" sobre Bill Gates.

Por su parte, Gates fue mucho más amable cuando en una cena en Washington, DC la gente criticaba a Musk: "Puedes sentir lo que quieras sobre el comportamiento de Elon", dijo Gates, "pero no hay nadie en nuestro tiempo que haya hecho más que él para ampliar los límites de la ciencia y la innovación". Gates también aseguró que en el encuentro con Elon fue muy borde con él, pero que "como es muy borde con tanta gente, no hay que tomárselo como algo personal".

Las burlas de Elon Mask sobre Bill Gates

Poco después de la publicación de esta conversación privada, el empresario volvía a Twitter para burlarse del estado físico de Bill Gates. En un tuit, Musk comparaba al fundador de Microsoft con un emoji por la tripa que marcaba. "En caso de que necesites perder una erección rápidamente", apuntaba el CEO de Tesla.

La novia de Musk, Claire Boucher, la intérprete conocida como Grimes, añadió su propia interpretación: "Me imagino que es una especie de concurso de medición de penes".