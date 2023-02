Los argumentos de Bill Gates para ir en jet privado mientras defiende el cambio climático

El magnate estadounidense, Bill Gates, se ha convertido en tendencia en las últimas horas después de haber preguntado en una entrevista sobre los motivos por los que viaja en jet privado a pesar de ser un defensor de la lucha contra el cambio climático.

El periodista Amol Rajan, de la BBC, le preguntaba en una entrevista grabada en Kenia por las acusaciones de hipocresía sobre el cofundador de Microsoft por este asunto. Gates ha explicado que paga mucho dinero para cubrir la huella de carbono que deja su familia, además de contribuir con "miles de millones de dólares en innovación climática, ¿debería quedarme en casa y no venir a Kenia y aprender sobre la agricultura y la malaria?".

Bill Gates considera que sus pagos multimillonarios no solo le excluyen del problema del cambio climático, sino que le hacen formar parte de la solución. "Me siento cómodo con la idea de que no solo no formo parte del problema al pagar las compensaciones, sino que, además, a través de los miles de millones que gasta mi grupo de innovación energética, formo parte de la solución", ha declarado.