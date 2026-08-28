Andrew Tate y su hermano seguirán en prisión en EEUU a la espera de veredicto

Los hermanos Andrew y Tristán Tate seguirán detenidos en Miami después de que la jueza federal Lauren Louis no resolviera el jueves, 27 de agosto, su petición de libertad bajo fianza mientras continúa el proceso de extradición solicitado por el Reino Unido por cargos de trata de personas, entre otros.

Ocho horas de audiencia sin resolución

La vista judicial se prolongó durante ocho horas y terminó sin que la magistrada Lauren Louis dictara una decisión sobre la puesta en libertad de los dos "influencers". Ambos permanecen recluidos en un centro de detención federal de Miami desde el pasado 18 de julio.

Por el momento, tampoco se ha establecido una fecha para una nueva audiencia relacionada con el proceso de extradición. El Reino Unido dispone hasta el 16 de septiembre para remitir a la corte de Florida la documentación que sustenta su solicitud.

Casi sesenta cargos en Reino Unido

Los hermanos, que cuentan con doble nacionalidad británica y estadounidense, son reclamados por la Justicia británica para responder por casi sesenta cargos relacionados con violación, trata de personas, explotación sexual y delitos vinculados con pornografía.

Andrew y Tristán Tate, conocidos por su presencia en la "manosfera" o "machosfera" ("manosphere"), han solicitado quedar en libertad mientras que avanza el proceso de extradición y sus abogados han cuestionado las condiciones de su detención.

Manifestantes frente al tribunal

Durante la audiencia, alrededor de una treintena de manifestantes se reunió frente al tribunal en apoyo a los hermanos Tate, algunos de ellos con pancartas y mensajes a favor de su liberación.