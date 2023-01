La alerta de la DGT: así debes conducir si nieva o hace mucho frío

El temporal causado por la llegada de la borrasca Fien a España está dejando numerosos avisos por nieve, lluvias, heladas y fuertes rachas de viento de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en toda la Península. Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) también advierte del peligro de circulas por las carreteras que se están viendo afectadas por el mal tiempo.

Por ello, la DGT ha publicado un vídeo a través de su cuenta de Twitter en el que explica los riesgos que se pueden encontrar los conductores. Debido a que la nieve "disminuye radicalmente la adherencia de las ruedas al asfalto" afirman que es imprescindible llevar cadenas.

Asimismo, recalcan que el hielo puede aparecer por debajo de los 3 grados y destacan que "a veces ni siquiera se ve y es todavía más deslizante".

¿Qué hacer si encontramos nieve en la carretera?

La Dirección General de Tráfico apunta los siguientes consejos:

La nieve en la carretera provoca que las ruedas no se adhieran igual, por lo que se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

Las luces del coche se tienen que encender porque la visibilidad disminuye .

se tienen que encender porque la . Evitar maniobras bruscas, frenazos y acelerones.

Por su parte, en el caso de no llevar neumáticos de invierno cuando la nieve empiece a cuajar la nieve en la calzada, la DGT aclara que se deberá poner las cadenas. "Si no las lleva, no lo dude: pare en la primera gasolinera o área de descanso", matizan.

¿Qué hacer si encontramos placas de hielo en las carreteras?

La DGT también confirma cómo se debe actuar si se encuentran placas de hielo en las carreteras. Lo primero de todo es reducir la velocidad y en el caso de haber pisado una este es el protocolo:

Mantener la calma.

Dejar de acelerar con suavidad.

No frenar mientras el coche está patinando ni rectificar la dirección , ya que se puede perder el control.

mientras el coche está patinando , ya que se puede perder el control. Una vez se sale de la placa y se recupere la adherencia de las ruedas: estar preparado para frenar y corregir la dirección.

¿Dónde suelen encontrarse las placas de hielo?

En carreteras de montaña .

. Umbrías.

Resguardos orientados al norte.

Puentes.

Zonas cercanas a ríos.

¿Qué hacer antes de viajar?

Desde la DGT aconsejan consultar el estado de las carreteras antes de viajar a través de infocar.dgt.es/etraffic/ y declaran que "si la previsión es de nevadas intensas y puede retrasar el viaje hasta que mejore, es preferible hacerlo".