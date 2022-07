Alerta por la ameba "comecerebros" que ha provocado el cierre de una playa

LEER MÁS La ameba comecerebros ataca de nuevo: muere un niño tras bañarse en un lago

La presencia de la ameba Naegleria Fowleri, también conocida como "ameba comecerebros", ha provocado que una playa de Iowa eche el cierre. Las autoridades del Parque Estatal Lake of Three Fires han informado que uno de los turistas que había acudido a la zona para veranear, ha sufrido una infección cerebral por culpa de la ameba.

Este microorganismo unicelular es la principal causa de la meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una peligrosa infección que en la mayor parte de casos es mortal. Una vez la ameba ingresa en el cuerpo de la víctima, sube por los conductos respiratorios hasta el cerebro, donde comienza a destruir el tejido que se encuentre a su paso.

Un comunicado realizado por el Departamento de Salud Pública de Iowa insiste en que el cierre es "una respuesta de precaución", aunque la MAP sea "extremadamente rara". Actualmente están realizando trabajos para confirmar la presencia de la bacteria, lo que podría llevar "varios días".

¿Por qué esta ameba es tan peligrosa?

Para comenzar, la infección por este tipo de ameba resulta altamente mortal. Los casos, pese a ser poco comunes, dejan cifras muy desesperanzadoras. De los 146 casos reportados en Estados Unidos, que comenzó a contabilizarlos el año 1962, solo hay constancia de 4 supervivientes.

El principal órgano que se ve afectado por la MAP es el cerebro. Una vez dentro del cuerpo humano, la ameba se traslada a esta zona húmeda y cálida, que le recuerda a su hábitat. Dado que nuestro cerebro carece de las bacterias que necesitan para alimentarse, la ameba comienza a atacar a las células nerviosas del bulbo raquídeo.

Todavía no existe ningún tipo de medicamento ni tratamiento que sea eficaz contra este tipo de parasito mortal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) subrayan que en el 75% de los casos la enfermedad no es diagnosticada hasta la muerte de la persona infectada. Aun así, es necesario recalcar que la mayor parte de las personas están continuamente expuestas a la ameba, aunque nunca contraigan la la meningoencefalitis, por lo que no se conoce muy bien la razón por la cual determinadas personas se ven más afectadas por ella.

¿Qué síntomas causa la infección por ameba "comecerebros"?

A los cinco días de haber sido infectadas, las personas comienzan a enfermar y responden a la siguiente sintomatología:

Fuerte dolor de cabeza.

Nauseas.

Fiebre.

Rigidez del cuello.

Una vez la infección comienza a expandirse por el resto del cuerpo, las afecciones escalan:

Convulsiones.

Vómitos.

Delirio.

Alucinaciones.

Normalmente los síntomas causan que la persona caiga en coma. Hay que tener en cuenta que esta infección se extiende rápidamente por la víctima, causando finalmente la muerte entre uno y dieciocho días después. La MAP no se contagia entre humanos.

¿Dónde se puede localizar esta ameba?

Para su correcta reproducción, la ameba necesita agua dulce y tibia. Por lo tanto, suele poder encontrarse en ríos, lagos o estanques. También puede aparecer en piscinas que no sean mantenidas regularmente y/o que no utilicen cloro y en tierra húmeda.

Para reducir el riesgo de ser infectado, el departamento estadounidense de salud propone a las personas que quieran nadar en este tipo de zonas intenten que el agua no suba por la nariz. Para ello se pueden utilizar pinzas nasales, tratar de mantener la cabeza fuera del agua y evitar nadar cuando las temperaturas sean muy altas.