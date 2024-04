800 mujeres mueren cada día al dar a luz en países en vías de desarrollo

Este año se celebra el trigésimo aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en el Cairo, y tras la cual 179 países d etodo el mundo se comprometieron a trabajar para garantizar la salud sexual y los derechos reproductivos,como un pilar para el desarrollo de cada uno de los firmantes.

Desigualdad entre mujeres de todo el mundo

Aunque en estas tres décadas se han dado grandes avances en esta materia, los responsables del Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han advertido este miércoles de que "los logros corren peligro", y han publicado un informe que arroja datos preocupantes que reflejan la desigualdad que sufren muchas mujeres con respecto a sus derechos reproductivos.

En especial, el órgano hace referencia a las dificultades que atraviesan las mujeres que viven en países en vías de desarrollo, en zonas de conflicto o que pertenecen a minorías étnicas o indígenas.

500 muertes durante el parto a diario

La UNFPA estima que 500 mujeres al día a causa de problemas derivados de su salud sexual o reproductiva en zonas en situaciones de guerra o de crisis humanitaria. En el caso de los partos, el organismo indica que cada día se suceden 800 muertes de mujeres parturientas en países del Tercer Mundo, que podrían evitarse.

El informe 'Vidas entrelazadas, hilos de esperanza: eliminar las desigualdades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos', señala, por ejemplo, que las mujeres en África tienen 130 más posibilidades de morir si se presentan complicaciones durante el embarazo y el parto, con respecto a las mujeres europeas o norteamericanas.

En Estados Unidos, a pesar de situarse como uno de los países con mayor desarrollo del mundo, también se han detectado desequilibrios: una mujer afrodescendiente tiene hasta 3 veces más posibilidades de morir dando a luz en este país que una mujer blanca.

Las mujeres que presentan algún tipo de discapacidad, con independencia de su origen o país de residencia, tienen un riesgo diez veces mayor de sufrir violencia de género.

Los colectivos con más riesgo

El informe pone el foco también sobre las personas con orientaciones sexuales y expresiones de género diferentes, afirmando que este sector de la población está expuesta a una "violencia rampante y a grandes obstáculos" a la hora de recibir asistencia sanitaria.

Cabe destacar también la difícil situación que se vive en 68 países del mundo, donde el 25% de las mujeres no puede negarse a tener relaciones sexuales, y una de cada diez no tiene capacidad de tomar decisiones sobre el uso de anticonceptivos.

A pesar de que el informe hace referencia a situaciones geográficas, la Unfpa indica que han sido las mujeres "más ricas" las que más se han beneficiado de los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, mientras que las mujeres y niñas con discapacidad, las personas migrantes y refugiadas, el colectivo LGTBI, las personas afectadas por VIH y las pertenecientes a castas más desfavorecidas se encuentran más expuestas.

79.000 millones para combatir este problema

El informa de este organismo de la ONU termina planteando una cantidad que estiman adecuada para atajar el problema: la UNFPA afirma que, con una inversión de los países de ingresos altos y medios 79.000 millones desde el presente hasta 2030, se evitarían 400 millones de embarazos no deseados, se salvaría la vida de un millón de personas y se generarán beneficios de 660.000 millones de dólares.