16 planes para hacer este verano con tus hijos pequeños

"Tener los niños en casa es una tortura. Es el primer día sin colegio, a las 9 de la mañana y estoy desesperada", decía Helena Fernández, una madre creadora de contenido que expresó a través de su cuenta de TikTok la complicada situación de tener a sus hijos en casa durante el verano.

A pesar de que la catalana recibió muchas críticas por parte de los usuarios de la plataforma, su testimonio también desencadenó comentarios de otras madres que compartían lo duro que se les hacía que sus hijos tuvieran tanto tiempo libre en las vacaciones.

Qué hacer con tus hijos este verano

Para que no te ocurra lo mismo que a Helena y que a otras muchas madres, desde Onda Cero te ofrecemos planes para hacer con tus hijos pequeños en los próximos meses estivales.

Ideas para hacer fuera de casa

Para aquellos padres que buscan que los niños disfruten más allá de las paredes del hogar, tratando de que no estén todo el día conectados a aparatos tecnológicos, estos son algunos planes con los que seguro acabarán pasando el mejor de los veranos:

Apuntarlos a un campamento de verano

Divertirse en un parque de atracciones

Hacer un picnic

Ir a la bolera

Pasar mucho tiempo a remojo en piscina, playa o pantanos

Ver una película en el autocine

Visitar lugares nuevos

Vivir una experiencia multiaventura

Ideas para hacer en casa

Muchos padres deben seguir trabajando durante el verano, por lo que no disponen de tanto tiempo para llevar a sus hijos a hacer actividades al aire libre. Aunque siempre es un acierto recurrir a la opción de llevar a los niños a campamentos de verano, hay quienes no se lo pueden permitir o directamente no quieren que los pequeños estén lejos del hogar, por lo que hay muchos planes divertidos que hacer en casa. Estas son algunas propuestas:

Celebrar una gymkana

Crear pulseras y collares

Decorar camisetas con rotuladores

Hacer una fiesta de pijamas

Jugar a juegos de mesa

Montar un club de lectura

Plantar semillas o flores en una maceta para cultivar un huerto

Preparar ricas recetas como galletas o pizzas caseras

Una vez consigas conciliar tus responsabilidades con la presencia de los pequeños en el hogar, sólo queda disfrutar de ellos hasta que vuelvan al colegio.