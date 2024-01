La epidemia de gripe y Covid, primer desafío de Mónica García como ministra de Sanidad: "Ventilación, higiene y mascarilla"

Las infecciones respiratorias agudas (Covid y gripe) han venido con fuerza a finales de diciembre de 2023 y principios de enero de 2024. Cada vez más gente se está contagiando, lo que supone un incremento en la incidencia de estos virus en la población. Y a más incrementos, más visitas al médico, lo que ha provocado que los médicos alerten de la cada vez mayor saturación de las urgencias de los hospitales y los centros de Atención Primaria.

Esta foto de unas urgencias saturadas se repite en toda España, según el vicepresidente primero de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Pascual Piñera, que, en una entrevista con EFE, subraya que el 10% de estos pacientes acaban ingresados y la falta de camas se convierte en el primer problema que afrontan los hospitales, "que no tienen dónde colocar a los enfermos".

"No es un problema de plantillas aunque haya que actualizarlas, sino de camas", dice este profesional, jefe de las Urgencias del hospital universitario Reina Sofía de Murcia, que detalla que el perfil de estos pacientes va "desde jóvenes con patología griposa que acuden a urgencias porque el centro de salud demora sus citas y mayores de 80 años con neumonías por gripe que acaban ingresados y algunos fallecen".

Falta de camas, incluso supletorias, es lo que también denuncia el sindicato Trabajadores en Red del hospital universitario La Paz de Madrid que precisa que no se trata solo por la gripe que es un "patrón estacional perfectamente conocido y predecible" sino por el "deterioro generalizado de la sanidad pública madrileña".

Y ni siquiera estamos aún en el pico de la epidemia, ya que este se prevé que llegue en la tercera semana de enero. ¿El motivo? Aún quedan reuniones familiares con motivo del Día de Reyes, donde se producirán más contagios, que tendrán que incubar hasta la definitiva aparición de síntomas durante esa semana.

La reacción de Mónica García

Esta claro que este puede ser el primer gran desafío de la recientemente nombrada ministra de Sanidad, Mónica García, que accedió al cargo en noviembre, apenas un mes antes de que empezase a incrementarse la incidencia.

Por el momento, la reacción de la ministra ha llegado en forma de mensaje en la red social X (antes conocida como Twitter):

Cuándo acudir a Urgencias

Para evitar la saturación de los centros de salud y hospitales, los expertos están recomendando a los pacientes que sufran gripe y Covid no ir a Urgencias a menos que sea absolutamente necesario, ya que estos virus no dejan de provocar una enfermedad molesta, aunque común, que puede combatirse desde casa en personas que no tienen patologías previas.

Por eso, los médicos llaman a la responsabilidad de la población y a acudir a urgencias tan sólo cuando se den una serie de circunstancias determinadas: