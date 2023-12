Los alimentos con más vitamina C que te ayudarán a combatir resfriados y catarros

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es uno de los nutrientes más importantes para el ser humano y bien conocido por todos por su fama para protegernos de los resfriados. Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, ayuda en la absorción del hierro, y es un antioxidante que protege las células del daño causado por los radicales libres.

La vitamina C actúa como un antioxidante, ayudando a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Los radicales libres pueden contribuir al envejecimiento y diversas enfermedades crónicas. Aunque la vitamina C no previene necesariamente resfriados, puede reducir la duración y la gravedad de los síntomas en algunas personas. Además tiene otras propiedades y ayuda a la síntesis del colágeno, absorción del hierro, cicatrización de heridas o propiedades antiinflamatorias.

Alimentos con más vitamina C

Según la Clínica Universidad de Navarra estos son los alimentos con mayor cantidad de vitamina C que te pueden ayudar a protegerte de los catarros. Esta es la cantidad en miligramos por cada 100 gramos:

Guayava 273

273 Pimientos de todas clases 131

Papaya 80

Kiwi 71

Coliflor, coles y repollo 65-67

Frambuesa 60

Limón y naranja 50

Pomelo 44

Grelos y nabizas 40

Mango 37

Mandarina 35

Nabos 31

Espinacas 30

Zumo de cítricos 30

Espárragos, puerro, tomate 26

Boniato y batata 25

Melón 25

Habas, judías verdes 24

Fruta de pasión 24

Guisantes verdes 23

Calabaza y calabacín 22

Acelgas, rábanos 20

Piña 20

Recomendaciones de Sanidad ante el repunte de casos

Sanidad recomienda que se extremen las precauciones durante estos días de celebraciones y ante el repunte de casos de gripe y de Covid -19:

Higiene de manos

Cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar

Usar mascarilla en caso de padecer síntomas compatibles con una infección respiratoria

Entre las recomendaciones también se incluye usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones; después de usar los pañuelos, echarlos a la bolsa de basura más cercana; y lavarse las manos con agua y jabón o limpiarlas con un gel con alcohol regularmente y después de tener contacto con secreciones respiratorias.