El vídeo viral de un hombre que sigue comiendo durante el ataque contra Trump

El intento de atentado que sufrió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena anual de Corresponsales celebrada en Washington el pasado sábado, ya ha dejado imágenes de todo tipo. Una de las más curiosas la protagoniza uno de los asistentes, quien, lejos de sentirse preso del caos ante los distintos disparos que se fueron sucediendo, optó por permanecer sentado y tranquilo mientras continuaba con su cena.

En estas imágenes, que fueron recogidas a través de las cámaras de la CNN y que ya se han hecho virales en todo el mundo, se puede apreciar a Michael Glantz, un conocido agente de artistas, completamente tranquilo dentro de todo el caos que se estaba produciendo a su alrededor.

Mientras el resto de los invitados optaba por huir y protegerse ante esta situación, este invitado se desmarcó del resto y no dejó de comer su ensalada, mostrando una actitud calmada y de total parsimonia ante la situación tan tensa que se estaba produciendo.

Es el tercer intento de asesinato a Donald Trump en dos años

El pasado sábado 25 de abril, un hombre armado logró sortear uno de los anillos de seguridad del presidente estadounidense a toda velocidad. De hecho, llegó a entrar en el salón del evento y a apuntar a varios de los asistentes justo antes de ser reducido por una docena de miembros de seguridad.

Este hecho constituye el tercer intento de asesinato al presidente Donald Trump en tan solo dos años. El más recordado tuvo lugar en julio del año 2024, cuando un francotirador disparó al presidente, durante un mitin en Pensilvania, llegando a rozar su oreja. Unos meses más tarde, el Servicio Secreto llegó a detener a un hombre armado con un rifle cerca del campo de golf de Donald Trump.

Una invitada optó por llevarse botellas de champán y vino

En esta línea de reacciones tan surrealistas que tuvieron lugar durante este tercer intento de atentado al presidente, también hay que destacar la intervención de una de las asistentas. Una mujer, no identificada, se decantó por coger botellas de champán y vino para llevárselas en mitad de la confusión.

Entre tantos momentos de tensión e incertidumbre, estas personas nos han dejado dos de las secuencias más desenfadadas y comentadas de la jornada.