Los vecinos de Dayton y El Paso preparan protestas ante la llegada de Trump tras los atentados

Las autoridades de ambas ciudades piden al presidente que deje su lenguaje xenófobo, así como el retrato distorsionado que hace de sus localidades, el alcalde de el Paso De Margo asegura que le va a recibir por mera educación.

"Esta no es una visita política como en ocasiones anteriores en las que no le recibí", declara el Dee Margo y continúa "él es el presidente de los Estados Unidos, así que en ese papel cumpliré mis obligaciones como alcalde de El Paso y me encontraré con el presidente y discutiremos cuáles son las necesidades que tiene esta comunidad".

Al menos 20 muertos y 26 heridos en un tiroteo en unos grandes almacenes de El Paso

Al menos 10 muertos y 16 heridos en el tiroteo de Dayton, Ohio

Extremista y simpatizante de Trump: Así es el atacante de El Paso que quería matar "al mayor número de mexicanos posible"

México estudia plantear acciones legales contra EEUU tras el ataque racista en El Paso

Trump condena el "racismo" y el "supremacismo blanco" en EEUU tras el tiroteo de El Paso