La UNRWA, en el ojo del huracán: Los países que han suspendido su financiación y los que aún la mantienen

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) está bajo la lupa internacional tras las acusaciones de Israel de que una docena de sus trabajadores habrían colaborado con Hamás y participado en los ataques terroristas del pasado 7 de octubre contra la población civil israelí. Unos ataques que desembocaron en una guerra que dura ya más de tres meses.

Qué es UNRWA

UNRWA es la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. La cifra de refugiados palestinos asciende a 5,9 millones de personas, casi la cuarta parte de la población refugiada del mundo.

La Agencia se encarga de garantizar el acceso a educación, sanidad, ayuda humanitaria y servicios sociales a los refugiados de Palestina. Una población que vive acogida en Siria, Líbano, Jordania y la Franja de Gaza y Cisjordania.

Su financiación proviene -casi en su totalidad- de las aportaciones de los Estados miembros de la ONU. Actualmente, la agencia cuenta con más de 30.000 trabajadores, de los que el 99% tiene estatus de refugiado.

Qué países han suspendido su financiación

El primer país en anunciar este viernes que suspendía su financiación a la Agencia fue Estados Unidos, al que han seguido Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Rumanía y Japón, así como los tres países bálticos.

La Comisión Europea (CE), por su parte, esperará al avance de la investigación de la ONU para tomar las decisiones oportunas.

Qué países mantienen los fondos

Del resto de Estados considerados grandes donantes -con aportaciones superiores a los 10 millones de dólares por año- solo España, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica mantienen sus partidas, igual que Arabia Saudí, Catar y Kuwait, que no adoptarán medidas por el momento, si bien continuarán atentos al resultado de las pesquisas abiertas.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no es partidario de sancionar a UNRWA y ha pedido a la comunidad internacional que no suspenda su apoyo a la agencia, ya que "los presuntos actos horrendos de esos empleados deben tener consecuencias", pero también hay "decenas de miles de personas", unas 30.000, que trabajan para ella y que no deben ser penalizadas.

Esta petición ha sido respaldada por veinte de las más importantes ONG humanitarias, que advierten de que si no se revierten esas suspensiones "podríamos ser testigos de un completo colapso de la respuesta humanitaria en Gaza, ya de por sí restringida".

Las posiciones de países y organizaciones en las últimas horas

Estas son algunas de las posiciones que países y organizaciones internacionales han adoptado en las últimas horas:

Comisión Europea

La CE determinará las próximas decisiones de financiación para la UNRWA a la luz de las "gravísimas acusaciones realizadas el 24 de enero en relación con la implicación de personal de la UNRWA en los atroces atentados del 7 de octubre", indicó en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que es uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria y al desarrollo para los palestinos de Gaza.

España

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró que el país "no modificará su relación" con la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, pero seguirá muy de cerca la investigación sobre la colaboración de algunos de sus trabajadores con el grupo islamista Hamás.

Austria

El Gobierno austríaco ha anunciado que paraliza su aportación a la UNRWA. "Las acusaciones de que su personal estuvo involucrado en el bestial ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre son profundamente chocantes y extremadamente inquietantes", ha argumentado el Ministerio de Exteriores sobre esa decisión.

Rumanía

El Gobierno de Rumanía suspende sus aportes voluntarios mientras duren las investigaciones. "Las denuncias deben ser investigadas inmediata y exhaustivamente por parte de la ONU", señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado, agregando que hasta que éstas no concluyan no habrá "nuevas contribuciones voluntarias". Países bálticos También los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) han suspendido la financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, hasta que se conozca la verdad.

Suiza

El Gobierno de Suiza manifestó estar "extremadamente preocupado" por las acusaciones sobre exempleados de UNRWA implicados en los ataques contra Israel e indicó que paraliza las partidas previstas para 2024, a la espera de que se esclarezcan los hechos. Japón Japón se unió asimismo a la lista de países que han cortado la financiación que dan a la Agencia de Naciones Unidas, al estar "extremadamente preocupado" por la presunta participación de miembros del personal de la UNRWA en el ataque terrorista contra Israel.

Arabia Saudí

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí pidió "fortalecer los procedimientos de revisión e investigación" sobre estos hechos. En un comunicado, subrayó "la importancia de fortalecer los procedimientos de revisión e investigación de estas acusaciones para sacar conclusiones de los hechos junto con las pruebas" y recordó "las repercusiones internacionales" que está teniendo este asunto.

Israel

En cuanto a Israel, el ministro de Exteriores, Israel Katz, canceló una reunión con el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, y pidió su dimisión por presunto apoyo al terrorismo. "Los empleados de UNRWA participaron en la masacre del 7 de octubre", denunció Katz en su cuenta oficial de X, donde instó a Lazzarini a "sacar conclusiones y dimitir".