Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Trump se inventa los motivos que llevaron a Cole Allen a intentar matarle"

Actualidad política y judicial

Nuevo intento de atentado contra Trump, la situación judicial de Jordi Pujol y la tensión política en España marcan la agenda del día. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Intento de atentado contra Donald Trump

Lo primero es lo que sabe del intento de atentado contra Donald Trump. El tercero. Aunque como el ocurrido en Mar-a-Lago, y el propio presidente de EEUU ha confirmado, su vida no estuvo en grave peligro como sí ocurrió durante el mitin de Pensilvania. En cualquier caso se ha reabierto de nuevo el debate sobre el funcionamiento del servicio secreto y cómo un hombre pudo llegar con relativa facilidad a unas decenas de metros del presidente, su gobierno y centenares de corresponsales políticos.

Este hecho precisamente ha llevado a Donald Trump a pedir que se acelere la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca por ser un espacio de alta seguridad y ser, según él, lo que le exigía el servicio secreto. Así justifica el derribo del Ala Este hace medio año y así critica que las obras estén suspendidas por orden judicial al no estar aprobada por el Congreso.

Cole Tomas Allen, profesor californiano de 31 años había recorrido en tren los cuatro mil kilómetros que separan Los Ángeles y Washington -haciendo parada en Chicago- para poder llevar las armas que transportaba y que logró meter en hotel Hilton sin problema uno o dos días antes del ataque. Está previsto que el detenido pase en las próximas horas a disposición judicial. Se ha inventado Trump que lo que motivó al detenido a atentar contra él es su sentimiento anticristiano.

Lo cierto es que por lo que se ha hecho público de ese manifiesto la razón no tiene que ver con la religión sino con las políticas de la administración Trump. Es muy crítico con alguna de las últimas decisiones del gobierno estadounidense. Habla de violaciones en centros de detención, de niños con hambre, de abusos a adolescentes. Y ahí sí dice que poner la otra mejilla no es ser cristiano sino ser cómplice con lo que llama crímenes del opresor.

Jordi Pujol ante la Audiencia Nacional

A las nueve y media de la mañana está citado en la Audiencia Nacional el que fue el expresidente de la Generalitat catalana de 1980 a 2003 Jordi Pujol. Le va a reconocer un médico forense para que el tribunal pueda establecer si está capacitado para declarar o no en el juicio que se sigue al clan familiar. De estarlo, sería el primero en declarar a continuación.

Ya al comienzo del juicio en el mes de noviembre se le realizó un análisis medico por el deterioro cognitivo que a sus 95 tiene. Entonces se le eximió de estar presente en las sesiones pero no se archivó la causa contra él porque entre otras cosas explicó que conocía perfectamente de qué se le acusaba. Cabe recordar que la Audiencia sí sobreseyó la causa contra su esposa Marta Ferrusola en 2021 al acreditarse el Alzheimer que sufría.

Los partidos independentistas, tanto Junts como Esquerra, ha calificado la decisión de la sala de examinarle como "escarnio". También el actual president Salvador Illa que sin llegar a tanto sí ha pedido sentido común al tribunal. En este sentido el propio ministro de Justicia Félix Bolaños ha explicado que debería haber otras maneras de comprobar el estado de salud de alguien de 95 años que haciéndolo acudir presencialmente a la Audiencia Nacional.

Lo que el viernes explicó el tribunal que le juzga que preside el magistrado José Ricardo de Prada -el que posibilitó con su frase en la sentencia de la Gürtel la moción de censura de Sánchez- que dice que no se trata de estigmatizar a nadie pero que es necesario evitar caer en el edadismo y para ello debe comprobar personalmente cómo está Jordi Pujol.

Tensión política y campaña en España

Y curvas de nuevo para el Gobierno. Mañana martes se vota la convalidación del decreto de los alquileres que Sánchez le aceptó sin mucha convicción a Sumar tras su plantón de hace un mes. Si ya era difícil entonces que pudiera salir adelante en este tiempo ni el PSOE ni los de Yolanda Díaz han hecho mucho por convencer a Junts. Más bien al contrario cuando la vicepresidenta segunda calificó aquí a este partido de racista y clasista.

El próximo viernes comienza ya la campaña electoral en Andalucía con las encuestas publicadas este fin de semana señalando cada vez más claramente que Juanma Moreno sí podría revalidar la mayoría absoluta. También lo dijo el CIS aunque con una horquilla en la que lo mismo la logra muy holgada o se queda muy lejos.

Por ahora sigue sin haber resurgimiento para el PSOE y María Jesús Montero. A pesar de los esfuerzos del presidente Pedro Sánchez que se está volcando en esta campaña más que nada porque la decisión de hacer candidata a su número dos en el gobierno y en el partido fue suya. Ella lo agradece con varios minutos de elogios desmedidos en cada mitin.