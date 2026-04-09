Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Irán anuncia de nuevo el bloqueo de Ormuz"

La escalada de violencia en Líbano, las nuevas revelaciones en el caso mascarillas y los avances en la investigación del accidente de Adamuz marcan la actualidad. Así resume Carlos Alsina los principales asuntos del día.

Israel intensifica los ataques en Líbano

El bombardeo masivo de Israel sobre Líbano, con más de 160 ataques en apenas diez minutos, ha dejado al menos 250 muertos, mil heridos y un número indeterminado de desaparecidos. El Gobierno de Benjamin Netanyahu justifica la ofensiva en el desplazamiento de miembros de Hezbolá a otras zonas del país.

Netanyahu sostiene que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye Líbano, una tesis respaldada por Donald Trump, que califica el ataque como una “escaramuza” al margen del conflicto principal. Sin embargo, Teherán considera que se han vulnerado varios puntos del acuerdo y amenaza con abandonarlo si continúan los ataques.

En paralelo, Irán ha vuelto a anunciar el bloqueo del estrecho de Ormuz, aunque en la práctica el tránsito sigue siendo mínimo. Trump insiste en que debe permanecer abierto y advierte de una escalada mayor si no se respeta el alto el fuego, mientras Israel mantiene su mensaje de que volverá a atacar si lo considera necesario.

Más testimonios sobre enchufes en el caso mascarillas

El juicio por el caso mascarillas sigue desvelando prácticas irregulares. Tras el testimonio de Jésica Rodríguez, ha declarado Claudia Montes, que ha confirmado que obtuvo un contrato en la empresa pública Logirail sin desempeñar funciones reales.

Montes ha explicado que acudía a su puesto en la estación de Oviedo, pero sin tareas asignadas ni medios de trabajo, dedicando su tiempo a leer en la biblioteca. Reconoce que no sabía inicialmente quién facilitó su contratación, aunque ahora admite que existen indicios de la intervención del exministro José Luis Ábalos. Para la sesión de hoy está prevista la declaración de la empresaria Carmen Pano, clave en el caso Hidrocarburos, que aseguró haber llevado dinero en efectivo a la sede de Ferraz, en un interrogatorio que se prevé determinante.

El informe de la Guardia Civil apunta a fallos previos en Adamuz

La investigación del accidente ferroviario de Adamuz avanza con un nuevo informe de la Guardia Civil que señala que la pérdida de tensión en la vía el día anterior es compatible con una posible rotura del carril antes del siniestro. Los investigadores destacan que no se activaron alertas sobre la falta de fiabilidad de la vía porque ADIF no había configurado el sistema automático de detección, lo que podría haber evitado el accidente.

Desde ADIF se apunta a múltiples causas posibles para esa anomalía, pero no se ha aclarado si se inspeccionó el tramo afectado ni por qué no se activaron los mecanismos de alerta. El Partido Popular considera que estos hechos evidencian negligencia en la supervisión y vuelve a exigir la dimisión del ministro Óscar Puente.