Rusia avisa: cuándo podría empezar a usar armas nucleares

Altos jefes militares rusos han debatido recientemente sobre el uso por parte de Moscú de un arma nuclear táctica en Ucrania, lo que ha contribuido a aumentar la preocupación en Washington y las capitales aliadas.

Según ha publicado The New York Times, que cita como fuentes a altos funcionarios estadounidenses, el presidente ruso, Vladimir Putin, no formó parte de esas conversaciones, que se desarrollaron mientras aumentaba la retórica nuclear por parte de Rusia y las fuerzas militares rusas sufrían reveses en el campo de batalla.

Tanto el Gobierno de Estados Unidos como otros aliados occidentales han advertido de que el uso de armamento atómico sería una escalada inaceptable en el conflicto que estalló en febrero. El presidente ruso, Vladimir Putin, descarta que tenga previsto recurrir a este tipo de equipos, aunque ha agitado la amenaza en varias ocasiones.

Las amenazas de Putin podrían materializarse

El hecho de que los jefes militares rusos de alto rango abordaran este tema, alarmó, según señala este diario, a la administración del presidente de EEUU, Joe Biden, ya que confirmaba lo frustrados que están los generales rusos por sus errores tácticos y sugería que las amenazas veladas de Putin de usar armas nucleares podrían materializarse.

No obstante, los funcionarios estadounidenses dijeron que no habían visto evidencia de que los rusos estuvieran colocando armas nucleares o tomando otras medidas tácticas para prepararse para un ataque.

Y tampoco describieron los escenarios que los líderes militares consideraron para el uso hipotético de un arma nuclear.

Cuándo podría empezar Rusia a usar armas nucleares

En este misma información se recuerda que William J. Burns, director de la CIA, había dicho con anterioridad que la "desesperación potencial" de Putin por obtener una victoria en Ucrania y los reveses en la guerra podrían llevar a Rusia a usar estas armas.

Por su parte, John Kirby, uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dejó claro que "los comentarios de Rusia sobre el uso potencial de armas nucleares son muy preocupantes y los tomamos en serio" y añadió que el Gobierno de EEUU sigue “monitoreando el asunto" y que no ve "indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para tal uso”.

El Pentágono estima que Rusia tiene un arsenal de hasta 2.000 armas nucleares tácticas, que están diseñadas para usarse en los campos de batalla contra fuerzas convencionales. Nunca se ha utilizado un arma nuclear táctica en combate, pero se podría desplegar de muchas maneras, incluso con misiles o proyectiles de artillería

El Kremlin responde que se está "hinchando" el tema

El Kremlin ha respondido a esta información de The New York Times diciendo que Occidente está "hinchando" el tema del uso de armas nucleares.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, ha apuntado que "tenemos que constatar que en Occidente, a nivel oficial y en los medios se está hinchando de forma premeditada el asunto de las armas nucleares".

Peskov ha añadido que Moscú no tiene ninguna intención de participar en esas discusiones, que considera "muy irresponsables".