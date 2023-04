Retiran los cargos por homicidio involuntario a Alec Baldwin

Los abogados del actor estadounidense Alec Baldwin han confirmado que le han sido retirados los cargos por homicidio involuntario después de que disparase fatalmente por error a una directora de fotografía durante el rodaje de su última película, 'Rust', en Nuevo México.

"Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente", ha manifestado sus abogados Luke Nikas y Alex Spiro, según recoge la cadena de noticias NBC.

Baldwin se declaró ya a finales de febrero no culpable de los cargos que se le imputaban y fue puesto en libertad bajo la promesa de no poseer ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, según relató en aquel entonces la cadena estadounidense CNN.

El actor disparó el pasado octubre a la directora de fotografía de 'Rust', Halyna Hutchins, durante la grabación de una escena de la película con un arma que debía ser de fogueo pero que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Este suceso derivó en la acusación tanto de Baldwin como de la armera, Hannah Gutierrez Reed.

El FBI puso en entredicho la versión del actor

Las pruebas forenses del FBI concluyeron que el arma que portaba Alec Baldwin y que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, no podría haber sido disparada sin apretar el gatillo. Los informes, a los que accedió el periódico 'ABC News', señalan que el arma de fuego utilizada en el tiroteo "no podía dispararse sin apretar el gatillo".

En una entrevista en diciembre con el mismo medio, Baldwin había afirmado que no había apretado el gatillo. "No se apretó el gatillo. No apreté el gatillo", aseveró.

El caso fue clasificado como accidente por parte de la Oficina del Investigador Médico de Nuevo México, porque "la revisión de los informes policiales disponibles no mostró ninguna demostración convincente de que el arma de fuego se cargó intencionalmente con munición real en el set", indicaba el informe.

Se reanuda el rodaje

El rodaje de "Rust" se reanuda este jueves en Montana (EE.UU.), dieciocho meses después del disparo accidental del arma que manejaba el actor Alec Baldwin y que causó la muerte de la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins.

La productora del filme, Rust Move Productions, señaló en un comunicado firmado por su abogada, Melina Spadone, que el rodaje se desarrollará en el Yellowstone Film Ranch en lugar de la ubicación original de Nuevo México.

Baldwin continúa en el proyecto como coproductor y como actor, precisó la productora, según recogen medios estadounidenses.