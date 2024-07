Quién es Bardella, el candidato ultra de Le Pen que aspira a convertirse en primer ministro de Francia

La primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, celebradas este domingo, dejó un claro vencedor: la extrema derecha. Su victoria ha sido contundente e histórica, igual que la participación que estuvo muy por encima de la total de los comicios de hace dos años.

La Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen ha logrado el 33,15 % de los votos junto a sus aliados conservadores. En segundo lugar ha quedado la coalición de izquierdas del Nuevo Frente Popular (NFP) que ha obtenido el 27,99 % de los sufragios y se convierte así en la segunda gran fuerza política, por delante de la mayoría saliente del presidente, Emmanuel Macron, que es el gran perdedor de los comicios con el 20,04 %.

Los Republicanos, el partido de la derecha clásica, que ha saltado por los aires a causa del pacto de su presidente, Éric Ciotti, con RN, se quedó con un 6,57 % de forma aislada y con el 10,23 % si se le suman los votos de otros candidatos también de derechas.

Tras la resaca electoral, este lunes el foco está puesto en el candidato ultra de Marine Le Pen que aspira a convertirse en el primer ministro de Francia.

Quién es Jordan Bardella, candidato de Agrupación Nacional

Jordan Bardella, de Agrupación Nacional (RN), tiene peinado milimétrico, sonrisa de anuncio de pasta de dientes, traje oscuro impecable y este domingo, a sus 28 años, ha vuelto a ser el gran triunfador de unos comicios que le acercan a la jefatura del Gobierno.

Bardella, que había arrasado como cabeza de lista en las europeas del 9 de junio, lideró a Agrupación Nacional (RN) logrando el 34 % de los votos en la primera vuelta de este domingo y abriendo así la puerta a una mayoría absoluta en la segunda vuelta del 7 de julio.

El joven de sangre italiana criado en el departamento con más inmigrantes de Francia es el político que puede imponer al presidente francés, Emmanuel Macron, una complicada cohabitación que se escrutará en el mundo entero.

Con el adelanto electoral decidido por Macron, el delfín de Marine Le Pen ha logrado acelerar el proceso de moderación de la ultraderecha lepenista, asociada durante décadas a Jean-Marie Le Pen, el controvertido padre de Marine condenado por la Justicia francesa por racismo y antisemitismo.

Bardella habla en público y debate con aplomo, sin aspavientos ni con una palabra más alta que otra, desmontando el mito de que los ultras gritan y son agresivos para mostrar que tienen razón.

El favorito a ocupar el palacio de Matignon (sede del Gobierno) ha firmado una carrera vertiginosa, dedicada desde su adolescencia a la política, pues casi no tiene experiencia laboral en el sector privado y nunca terminó sus estudios superiores.

Hijo de una italiana de Turín que emigró a Francia y de un francés con orígenes italianos y argelinos, Bardella ha presumido en su biografía de conocer al dedillo los problemas de la inmigración que su partido denuncia sin descanso al haberse criado en Seine-Saint-Denis.

Este departamento, limítrofe con París, es el que tiene más extranjeros en Francia -la mayoría procedentes del Magreb y del África subsahariana-. Bardella creció en la ciudad de Saint-Denis, en la barriada de viviendas sociales de Gabriel Péri.

"Me dedico a la política por todo lo que he visto allí, para que Francia entera no se convierta en mi antiguo barrio. Lo que sucedía allí no era normal", asevera.

A Bardella -hijo único- también le gusta evocar lo que le costaba a su madre, quien se separó de su padre, llegar a fin de mes. Sin embargo, conocedores de la historia del político acusan al joven de dramatizar su infancia y su adolescencia.

Durante la semana estaba con su madre, que lo matriculó en escuelas privadas, lejos de ciertas problemáticas que hay en los centros públicos de Saint-Denis. Y los fines de semana los pasaba con su padre, que era un pequeño empresario que vivía en una zona acomodada de la región de París.

Afiliado al Frente Nacional desde los 17 años

Adolescente discreto, con buenas notas pero sin ser extraordinarias, se afilió al entonces Frente Nacional (FN) en 2012, cuando tenía 17 años, seducido -dice- más por Marine Le Pen que por su padre Jean-Marie, fundador del movimiento que le acababa de pasar a ella el testigo.

Bardella, que nunca llegó a terminar su carrera en Geografía en la Universidad París IV-Sorbonna, sedujo a los dirigentes del FN por su historia en las 'banlieues' y, en 2014, lo nombraron secretario departamental del partido en Seine-Saint-Denis, donde la ultraderecha tiene una presencia marginal.

Un año después, pasó a ser asistente del europarlamentario Jean-François Jalkh. Ese mismo 2015, y sin haber cumplido los 20, logró su primer cargo público como consejero de la región Ile de France. Tras no lograr ser elegido diputado en las legislativas de 2017, pasó a ser vicepresidente del rebautizado como Agrupación Nacional.

En 2019, encabezó la lista del RN a las europeas de 2019, con una victoria por la mínima sobre la candidatura macronista. En 2020, comenzó una relación con una de las nietas de Jean-Marie Le Pen, Nolwenn Olivier.

Criticado por sus adversarios por ausentarse de forma recurrente de los trabajos de la Eurocámara, Bardella tuvo también que salir al paso por un reciente reportaje en la televisión pública francesa que revelaba su proximidad con las ideas de Jean-Marien Le Pen.

A finales de 2022, rizó el rizo al ser elegido presidente del RN, a propuesta de Marine Le Pen. La relación entre ambos ha sido objeto de debate pues, a pesar de las apariencias de sintonía, algunos medios han señalado la incomodidad de Marine Le Pen por el exceso de protagonismo de su pupilo.