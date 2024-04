Por qué Irán ha atacado a Israel: el origen del conflicto

El Ejército de Israel confirmó que el ataque directo de Irán ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, un 99% de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes, de acuerdo con los militares.

La agencia semioficial iraní Tasnim, muy próxima a la Guardia Revolucionaria de Irán, relata un ataque en dos fases y en el que los aviones no tripulados tenían misión de saturar las pantallas de defensa israelíes para impedir que se concentraran en el peligro que representaban el resto de los proyectiles.

El ataque ha sido condenado a nivel internacional, tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, mientras Irán ha advertido a Estados Unidos de que atacará sus bases en la región si apoya una respuesta israelí a los ataques de este sábado.

¿Por qué Irán ha atacado a Israel?

Pero, ¿por qué Irán ha atacado a Israel? El ataque no ha tomado por sorpresa ni a Israel ni al resto de la comunidad internacional, como a Estados Unidos, que ya había avisado de que este se produciría "más pronto que tarde", según declaraciones de su presidente Joe Biden.

Las potencias internacionales, así como Israel esperaban la respuesta de Irán al ataque que tuvo lugar el pasado 1 de abril contra el edificio del consulado de Irán en Damasco y que se le atribuyó a Israel.

Siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) murieron en el ataque, entre ellos, el comandante de las fuerzas terrestres del CGRI, comandante de la fuerza aérea del CGRI y subcomandante de operaciones del CGRI.

"Irán ha hecho que el conflicto se intensifique"

Respecto al ataque, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, aseguró a CNN que según la inteligencia israelí, el edificio no era un consulado ni una embajada: "Repito, esto no es un consulado y esto no es una embajada. Este es un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco".

Hagari no confirmó si Israel había estado detrás del ataque cuando se le preguntó sobre ello, tan sólo dijo: "No voy a comentar sobre ese ataque, pero quiero decirles que en los últimos seis meses, Irán ha hecho que [el conflicto] en esta región se intensifique. Es el principal actor".

Irán prometió represalias

Tan sólo unas horas después del ataque contra el consulado de Irán en Damasco, el país prometió represalias por boca de su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, que afirmó que los "valientes hombres iraníes" castigarían a Israel y harían que el "régimen del mal" se arrepintiese.

Por su parte, el portavoz de Exteriores iraní, Nasser Kanaani, también advirtió de que el país se reservaba el derecho a tomar medidas "recíprocas" y decidiría el tipo de "respuesta y castigo" contra Israel.