El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó claro el respaldo de su país a Israel tras el ataque que recibió del grupo palestino Hamás el pasado 7 de octubre.

"Estados Unidos está junto al pueblo de Israel, nunca dejaremos de respaldarlos y el apoyo de mi administración a la seguridad de Israel es sólido como una roca e inquebrantable" afirmó Biden.

Por qué Estados Unidos apoya a Israel de manera "incondicional"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Israel en un viaje extraordinario y de alto riesgo a una región azotada por la violencia, incluida una explosión en un hospital de la ciudad de Gaza.

"Me entristeció e indignó profundamente la explosión de ayer en el hospital de Gaza. Y según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando. Pero hay mucha gente que no está segura. Entonces tenemos que superar muchas cosas", dijo Biden.

Sus vínculos históricos

Estados Unidos apoyó la creación de un Estado judío ya que ellos tenían la mayor población judía del mundo. En 1962, Kennedy definió como "relación especial" su unión con Israel, algo que quedó patente en 1967 en la Guerra de los Seis Días. Y en más conflictos como en la Guerra Fría o en Vietnam, el apoyo diplomático, militar y financiero entre ambos aumentó.

Vínculos militares

Israel es el aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente. Esto se puede comprobar con el envío de dos de los portaviones más avanzados al Mediterráneo, envío de aviones de ataque, de cazas, equipo adicional y municiones. "Así que no se equivoquen: Estados Unidos se asegurará de que Israel tenga lo que necesita para defenderse", expresó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, asegurando que el apoyo a Israel sigue siendo "innegociable".

Importancia estratégica de Israel

"Israel es el mayor portaaviones estadounidense, es insumergible, no lleva soldados estadounidenses y está ubicado en una región crítica para la seguridad nacional de Estados Unidos", aseguraba hace 40 años Alexander M. Haig, el secretario de Estado estadounidense elegido por Ronald Reagan.

Y es que Israel y sus aliados árabes, según Estados Unidos combaten el terrorismo, promueven la democracia y reducen el flujo de refugiados. El hecho de que Irán haya aumentado sus vínculos con China y Rusia, ha provocado que Estados Unidos vea a Israel como un aliado estratégico.

Biden pedirá al Congreso de EEUU un paquete de ayuda de emergencia "sin precedentes" para Ucrania e Israel

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado durante un discurso desde el despacho Oval que pedirá al Congreso la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia para Ucrania e Israel "que no tendrá precedentes".

Biden ha enfatizado que estas ayudas mantendrán a las tropas estadounidenses fuera de los conflictos al mismo tiempo que contribuirán a derrotar "a los terroristas de Hamás" y al "tirano (Vladimir) Putin", quienes considera que pretenden "acabar con las democracias".

"Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen esto en común: ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina, aniquilarla por completo", ha explicado Biden para justificar estas ayudas.

Miles de personas se manifiestan en pleno centro de Nueva York en apoyo a Israel

Miles de personas, en su mayoría judíos, se manifestaron este jueves en Times Square, en el corazón de Nueva York, en apoyo a Israel en su actual ofensiva sobre Gaza y para pedir la liberación de los más de 200 rehenes que el movimiento islamista Hamás capturó el pasado 7 de octubre.

El Consejo Israelí Americano, que había convocado la concentración, contrató varias de las pantallas luminosas gigantes que rodean la icónica plaza para proyectar durante más de una hora la bandera de Israel o las fotografías de algunos de los rehenes capturados por Hamás.

Los asistentes ondearon cientos de banderas blanquiazules de Israel, junto a la de barras y estrellas de Estados Unidos, y entre los eslóganes más coreados se escuchó "Bring them home" (devuélvanlos, a los rehenes, a casa) y "Am Israel Jai" (el pueblo de Israel permanece, en hebreo).