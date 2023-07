Qué está pasando en Francia: la causa de las protestas que han dejado miles de detenidos y cientos de policías heridos

Francia se ha convertido en un polvorín en los últimos días. Las violentas protestas que comenzaron el martes pasado ya han dejado miles de detenidos y cientos de policías heridos.

¿Qué está pasando en Francia?

El origen de las protestas se remonta al martes 27 de junio, cuando en Nanterre (una ciudad en la periferia de París) un joven de 17 años moría después de intentar huir de un control de tráfico policial y era disparado por uno de los agentes.

Desde ese momento, se están produciendo violentos disturbios en las calles no sólo de París, sino de otras ciudades francesas, con barricadas, coches ardiendo, contenedores y verdaderas batallas campales entre polícias y manifestantes.

Hasta el momento, las protestas han dejado miles de detenidos (en la última noche, tan sólo 719) y cientos de policías heridos (45, según el último balance de la jornada anterior).

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno francés?

Aunque una de las opciones que se comentó en los medios de comunicación pasaba por declarar el estado de emergencia, de momento el Elíseo ha movilizado a decenas de miles de agentes y ha establecido el toque de queda por la noche en algunas ciudades como Clamart.

En Nanterre se han desplegado vehículos blindados, helicópteros y el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN) en respuesta a las peticione de los ayuntamientos de ambas ciudades.

Lo que sí ha dicho el Gobierno francés es que no se deben hacer generalizaciones sobre la Policía: "Atención a no hacer generalizaciones a partir de una situación particular. Ese es el mensaje, yo creo, que nuestras fuerzas de seguridad que están movilizadas sobre el terreno necesitan oír", defendió el portavoz del Gobierno de Francia, Olivier Véran, en una entrevista en la cadena pública FranceInfo.

La abuela del menor muerto: "Sólo quiero al policía que mató a mi nieto"

La abuela de Nahel M., el menor muerto a manos de la policía en un control policial en Nanterre, pidió hoy que se deje de usar a su nieto fallecido como pretexto para sembrar la violencia, en relación a los disturbios que vive francia desde hace cinco días.

"Quiero al policía que mató a mi nieto, es todo lo que quiero. Los policías están ahí, felizmente están ahí, y a la gente que está destrozando, les digo parad", recalcó la abuela del detenido, identificada como Nadia, en declaraciones al canal televisivo BFM.

También afirmó que los alborotadores están usando a la muerte de su nieto como "pretexto" y entre lágrimas recalcó que él ya está muerto y que ni las escuelas, ni los vehículos ni los autobuses que están siendo vandalizados tienen la culpa.