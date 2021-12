Países Bajos prohíbe los collares anti 5G por ser "radioactivos"

Se ha descubierto que los collares y accesorios que dicen "proteger" a las personas de las redes móviles 5G son radiactivos. La autoridad neerlandesa de seguridad nuclear y protección radiológica (ANVS) ha señalado diez productos que emiten radiación ionizante dañina.

Han instado por tanto, a no usar los productos, que podrían causar daños con se se portan de forma prolongada. Además, recalcan que no hay evidencia de que las redes 5G sean perjudiciales para la salud. La Organización Mundial de la Salud también refleja que las redes móviles 5G son seguras y no son diferentes de las señales 3G y 4G existentes, en términos de salud.

Los productos identificados incluían una máscara para dormir, una pulsera y un collar "Energy Armor". También se ha descubierto que una pulsera para niños, de la marca Magnetix Wellness, emitía radiación. "No lo use más, guárdelo de manera segura y espere las instrucciones de devolución", alerta la ANVS en un comunicado y pide su devolución y retirada del mercado: "A los vendedores en los Países Bajos conocidos por la ANVS se les ha dicho que la venta está prohibida y debe detenerse de inmediato, y que deben informar a sus clientes sobre esto".

Las teorías de la conspiración han impulsado un mercado de dispositivos "anti-5G". La ANVS ha publicado una lista completa de los productos que ha identificado como radiactivos en su sitio web.