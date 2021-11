Un padre vende a su hija de 5 años a un hombre de 52 en Afganistán

Un padre afgano ha vendido a su hija a un hombre de 52 años, según publica el diario 'Daily Mail'. Al parecer, según declaraciones del hombre, se vio obligado a tomar la decisión para "mantener con vida" al resto de su familia.

Los derechos de las mujeres, mermados con los talibanes

Desde la victoria de los talibanes el pasado mes de agosto, los derechos de las mujeres se han visto mermados y prueba de ello es la noticia que publica el 'Daily Mail'. Un padre vendió recientemente a su hija de 5 años a un hombre de 52 por 1.386 libras esterlinas.

El padre asegura que la razón fue el hambre que pasaba su familia: "Tuve que venderla para mantener con vida a los demás. No tenía otra opción". Añade que la pequeña "llora todo el tiempo" y le pregunta a su madre por qué la vendieron: "Su futuro está arruinado. No estoy seguro de cómo vivirá el hombre con ella, ya que es tan pequeña. No puedo dormir pensando".

El Gobierno afgano dice que las mujeres "están seguras"

Este sábado, el primer ministro del Gobierno interino de los talibanes, Hassan Akhund, aseguró que las mujeres afganas tendrían acceso a la educación y al trabajo y que los talibanes asegurarán que el acceso a ambos "sea más sencillo para ellas y tengan acceso a los derechos básicos y legítimos".

"Hoy, las mujeres están seguras en Afganistán", afirmó en un mensaje transmitido en la Radio Televisión Afganistán (RTA).