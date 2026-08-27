Noruega informa que el estado de salud del rey Harald V es "muy grave"

La Casa Real de Noruega ha actualizado este jueves, 27 de agosto, el estado de salud del rey Harald V, de 89 años, el monarca más longevo de Europa, a través de un comunicado.

Comunicado de la Casa Real de Noruega

Después de permanecer diez días hospitalizado en el Hospital Universitario de Oslo debido a una anemia que ha derivado en una infección en la sangre, el Palacio ha señalado que "la salud de su Majestad el Rey se ha deteriorado. El Estado de su Majestad el rey es muy grave".

Además, en el comunicado también han informado que el príncipe heredero, Haakon, que actualmente ejerce como regente, y su madre, la reina Sonia, "cancelan toda su actividad". Medios noruegos han indicado que hasta el centro hospitalario se han desplazado numerosos miembros de la familia real noruega, incluyendo la reina Sonia, Haakon, la princesa Mette-Marit y la hermana de Harald, la princesa Astrid, de 94 años.

Hospitalización del monarca

Harald V fue ingresado el 17 de agosto por una retención de líquidos, después de ser tratado con cortisona por la anemia hemolítica que padece. Después de este suceso, la Casa Real comunicó que el estado de salud del monarca había empeorado debido a una infección en la sangre. No obstante, señaló que había recibido tratamiento con antibióticos, que había reaccionado favorablemente y que permanecía "estable". Sin embargo, esta nueva actualización supone un cambio en la situación del rey de noruega.

Mensaje del primer ministro noruego

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, ha expresado que se encuentra "profundamente conmovido" por la información sobre el estado de salud del monarca.

"Llevo a todo el país conmigo para enviar nuestros más sinceros deseos al rey y al resto de la familia real. Confío en que el rey recibirá una atención excelente y un trato atento", ha indicado el dirigente, que ha cancelado el viaje que tenía previsto realizar a Alemania para reunirse con el canciller, Friedrich Merz.