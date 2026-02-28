Al menos 53 niñas muertas en un ataque de Israel contra una escuela del sur de Irán

Al menos 53 niñas del colegio de primaria Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab han muerto tras un ataque con misiles por parte de Israel. Además, otras 48 han resultado heridas, tal y como ha informado el gobernador de la provincia de Hormozgan, Mehrdad Hasanzadeh y ha recogido la agencia EFE.

En estos momentos, los equipos de rescate se encuentran en el lugar para retirar escombros, cadáveres y ayudar a los heridos. La escuela cuenta con un total de 170 estudiantes y cabe recordar que el sábado es el primer día de la semana en Irán.

A primera hora de la mañana, Israel y Estados Unidos han lanzado un ataque conjunto contra el país, en concreto, se han reportado explosiones en Teherán -la capital del país- Tarbiz -en el noroeste- e Isfashán -en el centro-. Según EFE, el caos en la capital es manifiesto, con la circulación detenida, colas en cajeros automáticos, padres con sus hijos en brazos sacándoles de los colegios...

Contraataque de Irán

Irán ha procedido al cierre del espacio aéreo y ha cortado las conexiones a Internet, algo que hizo también en enero, durante las protestas que provocaron la masacre de los días 8 y 9 de enero, cuando miles de personas murieron. En ese momento, el país estuvo dos semanas sin conexión.

Además, también ha contraatacado estos ataques y ha lanzado misiles y drones contra bases militares en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos y centros militares israelíes, según la Guardia Revolucionaria, en lo que han llamado 'Operación Verdadera Promesa 4'.