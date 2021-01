Mike Pence reanuda la sesión en el Capitolio: "No habéis ganado, la violencia nunca gana"

El Capitolio solo había sido asaltado otra vez en la historia de Estados Unidos, en 1814, durante la guerra de 1812 que los norteamericanos lidiaron contra los británicos. Hasta hoy: miles de seguidores de Donald Trump se reunían frente a las puertas del Capitolio e irrumpieron en el edificio paralizando la sesión en la que se ratificaba la elección del futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Los disturbios han terminado con heridos y con la muerte de una mujer.

Se retoma la sesión tras una irrupción histórica

Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, que hoy mismo ha sido criticado por Donald Trump, que ha insistido en calificar las elecciones de fraudulentas, ha sido el encargado de reanudar una sesión histórica. "Hoy hemos defendido nuestro Capitolio", ha inciado Pence su discurso. "La violencia nunca gana. Gana nuestra libertad; esta sigue siendo la casa del pueblo. Cuando nos volvamos a reunir en esta cámara, el mundo volverá a presenciar la resistencia y la fuerza de nuestra democracia", ha aseverado el republicano."Volvamos al trabajo", ha apuntado Pence, una frase que será recordada tras el violento asalto.

El líder de la mayoría republicana Mitch Mconnell ha criticado lo ocurrido en su intervención, que ha supuesto la reanudación del debate después de que se haya necesitado decretar un estado de alarma en EEUU y un amplio despliegue policial. "Vamos a cumplir con nuestro deber y lo vamos a hacer este día, esta tarde, para ratificar la decisión del pueblo de EEUU... Da igual si estamos en guerra o en paz o si nos enfrentamos a cualquier tipo de amenaza, incluso lo hemos hecho en una guerra civil y siempre ha funcionado, siempre se ha mantenido. EEUU y el Congreso se han enfrentado a amenazas mucho más terribles que a una multitud que pierde el control, como hemos visto. Nunca nos han parado y no nos van a parar hoy. Han intentado frenar la democracia pero han fracasado", ha declarado Mconnell.

El senador demócrata Chuck Schummer ha sido más crítico Donald Trump y sus seguidores: "Los que han llevado a cabo estos actos no son manifestantes de ningún modo, eran terroristas nacionales, eran extremistas que ha intentado asaltar este edificio y la democracia. Serán llevados ante un Tribunal, no se debe dejar pasar por alto. Lo que ha sucedido hoy no ha sido un acto espontaneo, ha sido fomentada por un presidente que ha promovido teorías de la conspiración, un presidente que les ha animado con discursos, un presidente que rara vez elude la violencia sino que siempre los incita". Sin embargo, ha llamado a la esperanza y ha dicho que el pueblo estadounidense es "resiliente".

La sesión continúa para ratificar a Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos.