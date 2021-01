Biden: "Es un ataque sin precedentes a la democracia de Estados Unidos"

El presidente electo de EEUU, Joe Biden, exigió al presidente saliente, Donald Trump, que se dirija por televisión a todo el país para "defender la Constitución" y poner "fin al asedio" tras el asalto al Capitolio de miles de sus seguidores. "Solicito al presidente Trump salir en televisión nacional ahora y cumplir con su juramento y defender la Constitución y exigir el fin de este asedio", dijo Biden en una breve declaración desde Wilmington (Delaware).

"No importa lo bueno o lo malo que sea el presidente", ha apostillado en un discurso en el que ha advertido de que "el mundo está observando". Así, se ha mostrado "apenado" e "impactado" por las escenas de este martes en el Capitolio. "No representan lo que somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicado a saltarse la ley. No es disidencia, es desorden. Roza la sedición y debe terminar", ha lamentado.