Marta García Aller resume las tres consecuencias del ataque de EEUU a Irán: "El fin de la diplomacia y la credibilidad"

Después del inicio de los bombardeos a Irán de Estados Unidos e Israel, todo es incertidumbre. ¿Guerra total en la región? ¿Nuevo régimen en Irán? ¿Shock de la economía global? Aunque no sepamos qué vendrá, sí sabemos lo que se acaba. Te resumo en tres cosas.

Es el fin de la diplomacia, por ejemplo. Trump volvió a atacar un país con el que estaba negociando, como en Venezuela, cuando Trump hacía que negociaba con Maduro antes de detenerlo. También con el Ayatolá Jamenei. El día de antes de matarlo, el vicepresidente JD Vance decía en Washington que "el acuerdo de paz estaba a su alcance". Con la diplomacia como coartada para empezar guerras, sin siquiera permiso del Congreso, ¿quién va a negociar con Trump? A lo mejor no queda más remedio, maneja el ejército más poderoso del mundo, pero no lo llamemos diplomacia.

Es también el fin de la confianza y la credibilidad. A ver, no es que Trump tuviera mucha. Pero sus mentiras no dañaban su popularidad entre los suyos. Esto puede cambiar ahora que muchos trumpistas se sienten engañados. De America First, a reorganizar el mundo. Trump prometió que no mandaría a morir soldados estadounidenses a regímenes lejanos. Este domingo ha dicho que "lamentablemente" han muerto varios soldados y que "probablemente" habrá más.

Entre tanto, mientras los bombardea, pide a los iraníes que se encarguen solos de su propia transición contra un régimen sanguinario.

Y hablando de credibilidad, Trump dijo que inició los bombardeos porque Irán estaba a punto de conseguir la bomba atómica. Pero el año pasado dijo que él había eliminado "completamente" el programa nuclear iraní. Irán lleva 30 años a dos semanas de tener bombas nucleares.

¿Y los mercados? Otro final. El fin de la estabilidad del precio del petróleo, hoy se dispara. Que sea un susto o un shock profundo depende de cuánto tiempo quede cerrado el estrecho de Ormuz. ¿El peor escenario? Que Irán ataque la infraestructura energética de Arabia Saudi, Kuwait y Emiratos. Eso haría que suban los precios de todo a la vez, en todas partes.

¿Moraleja?

EEUU ataca Irán

sin tener siquiera un plan