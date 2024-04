Maduro trata de enviar un mensaje a Biden en inglés y provoca las risas del público

Nicolás Maduro quiere mejorar las relaciones de Venezuela con Estados Unidos, y a dos días de la entrada nuevamente en vigencia de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, a Nicolás Maduro se le ocurrió enviarle un mensaje a Joe Biden en directo por televisión, hablando en inglés. Pero el intento acabo en risas del público por las dificultades para pronunciar el idioma.

El mensaje de Maduro a Biden

"Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: 'I you want...I want. If you don’t want, I don’t want', decía Maduro. Su mensaje provocó las risas del público y multitud de comentarios en las redes sociales.

Frustrado ante las risas de los presentes, Maduro intentó traducir el mensaje al "caraqueño" para salir del incómodo momento. "Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final".