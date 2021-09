La llamada de socorro de un anciano de 86 años a la policía: "Estoy solo, no he comido en días"

La historia de Alfredo Ianda, un anciano de 86 años de Livorno, Italia, ha emocionado a las redes. El hombre llamó a la Policía para pedir ayuda, ya que se encontraba incapacitado y no tenía nada con lo que alimentarse.

Minutos más tarde de recibir la llamada de socorro en la que les decía: "Estoy solo, no he comido en días, no puedo ponerme de pie. Por favor ayúdenme", se presentaron dos agentes de la Dirección General de Prevención y Rescate Público en su apartamento, donde corroboraron que la nevera estaba vacía.

Según ha recogido el diario italiano Corriere fiorentino, Alfredo, está viudo y jubilado después de haber trabajado toda la vida en el puerto, se encontraba en estado de abandono total. Por lo que los agentes, al encontrarse con esta situación, se dispusieron a ayudarle. Hicieron la compra para que tuviese alimentos para varios días y le prepararon un plato caliente y se quedaron a su lado mientras almorzaba. Además, llamaron a los servicios médicos para que le examinasen.

Más tarde, los policías que le atendieron denunciaron el caso a las autoridades competentes para que se activase el protocolo de ayuda, ya que muchos ancianos se encuentran en una situación parecida debido a la pandemia del coronavirus que ha aumentado el nivel de pobreza.

Miles de personas han ofrecido ayuda

Desde la comisaría han comentado: "Ha habido decenas de llamadas telefónicas de personas ofreciendo su ayuda por Alfredo. Personas que habían hecho la compra y querían que se la entregaran a las personas mayores y que, por tanto, pidieron nuestra ayuda. Hemos puesto a disposición el personal de los volantes para recoger las compras".