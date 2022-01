Un juez dictamina que la demanda por abuso sexual a una menor contra el príncipe Andrew, sigue adelante

LEER MÁS Escándalo en el Parlamento británico: Encuentran restos de cocaína en once de doce baños

Un juez federal de Nueva York ha rechazado la moción del príncipe Andrew para desestimar la demanda de Virgina Giuffre, la mujer que le ha denunciado alegando abusos sexuales por parte del príncipe cuando ella era menor de edad. "La denuncia de la Sra. Giuffre no es 'ininteligible' ni 'vaga' ni 'ambigua'", ha señalado el juez Lewis Kaplan en el fallo. “Alega abuso sexual en circunstancias particulares en tres lugares identificables. Identifica a quién atribuye ese abuso sexual”, revela el fallo del juez.

El caso se enmarca en la trama de abusos sexuales de Jeffrey Epstein. El empresario, que se suicidó en su celda en 2019, habría traficado con menores, entre ellas la denunciante. Las obligaba a mantener relaciones sexuales con sus amigos, entre ellos el príncipe Andrew. Giuffre tenía 17 años cuando habrían sucedido los hechos. La mujer ha detallado hasta tres lugares en los que Andrew abusó sexualmente de ella: la casa de Ghislaine Maxwell en Londres, en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU. y en su mansión en Manhattan.

Posible juicio a final de 2022

El príncipe Andrew ha negado las acusaciones y se ha movido para desestimar la demanda. Sus abogados argumentaron que su demanda violó los términos de su acuerdo de conciliación de 2009 con Epstein en Florida, en el que accedió a una "liberación general" de los reclamos contra Epstein y otros implicados. Ese acuerdo, que se hizo público la semana pasada, muestra que Epstein le pagó a Giuffre 500.000 dólares para que abandonara el caso sin admitir responsabilidad o culpa alguna. El nombre del príncipe no aparece explícitamente. La defensa de la denunciante señala que ese acuerdo no es aplicable al príncipe ya que no estaba al tanto de que existiera.

El príncipe Andrew podría ser juzgado entre septiembre y diciembre de 2022. Las acusaciones contra Andrew, de 61 años, ya han empañado su reputación pública y se retiró de sus deberes reales a fines de 2019. El Palacio de Buckingham se negó a comentar el asunto porque "es un asunto legal en curso".

El caso Epstein

Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de cargos estatales de prostitución, fue acusado de cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019. Los fiscales lo acusaron de llevar a cabo un plan de décadas de abuso sexual de niñas menores de edad, llevándolas en aviones privados a sus propiedades en Florida. , Nueva York, Nuevo México y las Islas Vírgenes de EE.UU. Murió por suicidio en prisión antes de que pudiera ser juzgado.

Ghislaine Maxwell, exnovia y colaboradora cercana de Epstein, fue arrestada en 2020, acusada de facilitar el esquema de abuso de Epstein. Un jurado federal la condenó en diciembre por cinco cargos federales, incluido el tráfico sexual de menores y conspiración.