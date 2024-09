Israel se abre a una posible tregua pero continúa con la ofensiva: al menos 60 muertos y 80 heridos

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió un comunicado esta madrugada anunciando que en los próximos días se reunirán para discutir la propuesta de alto al fuego en Líbano, mediada por EE.UU. y Francia, y reiteró el objetivo "compartido" de devolver a sus casas a los 60.000 desplazados del norte.

"Nuestros equipos se reunieron para analizar la iniciativa estadounidense y cómo podemos avanzar en el objetivo compartido de que las personas regresen de manera segura a sus hogares", detalla el comunicado, que explica que fue a principios de semana cuando EEUU compartió con Israel "su intención" de presentar un acuerdo junto a otros socios. "Continuaremos esas conversaciones en los próximos días". En el comunicado, Israel dice apreciar los "esfuerzos" de EEUU, al que califica como "indispensable para promover la estabilidad y la seguridad en la región".

Estas palabras se producen después de que este jueves, nada más aterrizar en Nueva York, donde Netanyahu intervendrá ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario reiterase que Israel "seguirá golpeando a Hezbolá con todo su poder" hasta alcanzar todos los objetivos, según declaraciones a los periodistas en la misma pista del aeropuerto.

El miércoles, una iniciativa de Estado Unidos y Francia, además de otra decena de países, propuso un alto el fuego de 21 días en la frontera de Israel y Líbano, durante el que también se promoverían las negociaciones para la liberación de rehenes y una tregua en Gaza.

Ayer, después de que la prensa, incluso la israelí, insinuase que el acuerdo era inminente, la oficina del primer ministro dijo en un primer comunicado que Netanyahu había dado instrucciones antes de su viaje para que "continuaran los combates con toda su fuerza y de acuerdo con los planes (castrenses) que le fueron presentados a él".

Además, en referencia al enfrentamiento bélico en la Franja de Gaza, a raíz del cual Hezbolá inició sus ataques contra el norte del Israel el pasado 8 de octubre, el comunicado insistió en que Israel solo le pondrá fin "cuando se logren todos los objetivos de la guerra".

Solo en los masivos bombardeos israelíes de ayer, al menos 92 personas murieron y otras 153 resultaron heridas en el Líbano, concentrados en el este y el sur del país, pero también en ataques contra los suburbios sur de Beirut, según el Ministerio de Salud Pública.

Abbas reclama dejar de enviar armas a Israel: "Todo el mundo es responsable"

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha pedido este jueves a la comunidad internacional "dejar de enviar armas a Israel" para poner fin cuanto antes a los "crímenes" y la "matanza de niños y mujeres" en la Franja de Gaza y Cisjordania, un "genocidio" del que "todo el mundo es responsable".

"Párenlo ya. Detengan el asesinato de mujeres y niños. Detengan el genocidio. Dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede seguir. Todo el mundo es responsable de lo que pasa en Gaza", ha dicho durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde ha hecho hincapié en que la población palestina seguirá muriendo a medida que avanza la guerra.

Abbas, que ha asegurado que su intención "no es responder a las mentiras del primer ministro israelí", ha acusado directamente al país de estar detrás de la muerte de 15.000 niños gazatíes. "¿Si no fueron ellos, quiénes los mataron?", ha aseverado antes de afirmar que los palestinos "no se marcharán de una tierra que fue primero de sus padres y antes de sus abuelos".

En este sentido, ha lamentado que la situación "no hace sino empeorar" para los palestinos, que están siendo "aniquilados". "Se han eliminado los nombres de familias enteras del Registro Civil", ha aclarado, no sin antes afirmar que miles de personas siguen huyendo de las "operaciones sistemáticas que lleva a cabo el Ejército israelí".

"Mientras esta guerra de agresión continúa siguen muriendo decenas de personas, y el doble siguen resultado heridas entre este pueblo sufriente de Gaza, Cisjordania y Jerusalén", ha recalcado el dirigente palestino, que ha arremetido contra las acciones de los colonos, que someten al pueblo palestino a una "agresión continua y cotidiana". "Se construye por todas partes, como si Palestina fuera suya", ha criticado.

Así se ha pronunciado sobre lo que considera como "actos terroristas" perpetrados por "bandas de colonos bajo el patronato y apoyo del Gobierno israelí y el Ejército ocupante". "Están destruyendo cientos de hogares en las tierras palestinas, por no hablar de (...) las campañas para cambiar la naturaleza de Jerusalén", ha continuado. "Buscan atacar lugares santos a fin de modificar su condición histórica y jurídica", ha manifestado en relación con la mezquita de Al Aqsa.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a condenar a aquellos altos cargos de Israel que se hacen eco de posturas "imprudentes". "Al Aqsa es propiedad exclusiva de los musulmanes y esto ha sido respaldado por la Sociedad de Naciones desde 1930. (...) No vamos a aceptar ninguna otra cosa con respecto a ello", ha puntualizado.

Abbas, que ha pedido nuevamente a Israel acudir a la mesa de negociaciones, ha afirmado que el país tendrá que rendir cuentas antes o después: "si considera que se va a librar de rendir cuentas está equivocado". "La comunidad internacional debe imponer sanciones inmediatamente contra Israel. Todo esto no va a quedar impune. Esto no prescribe", ha aclarado.

Implicación de Estados Unidos

En este sentido, ha apuntado a Estados Unidos por su papel en la guerra. "La mayor democracia del mundo ha obstruido en tres ocasiones resoluciones justas en el Consejo de Seguridad, que pedían a Israel el respeto a un alto el fuego", ha relatado. "Estados Unidos permitió que continuará la guerra al hacer uso del veto y, además, a esto hay que sumarle que ha facilitado a Israel las mortíferas armas utilizadas para matar a miles de inocentes, lo que ha envalentonado aún más a Israel", ha manifestado.

"Este es Estados Unidos, el mismo país que votó en contra de dar a Palestina la calidad de miembro de pleno derecho en la ONU. Para ellos no nos merecemos la membresía, y no lo entiendo. ¿Cómo puede insistir Estados Unidos en oponerse a nuestro pueblo, en quitarnos nuestro derecho legítimo a la libertad, el mismo derecho que tienen otros países? No somos ni más, ni menos que el resto", ha sostenido.

Abbas ha acusado a Israel de estar poniendo en marcha otra agresión contra el "pueblo hermano de Líbano", que es ahora "víctima de otro genocidio", ha argumentado. "Israel tiene que parar la guerra en ambos lugares. Condenamos esta agresión y exigimos que se le ponga final de forma inmediata", ha destacado.

Fin de la guerra

El presidente de la Autoridad Palestina ha explicado que, una vez finalice la guerra, Palestina "buscará un alto al fuego total y el fin de la agresión militar". El plan de doce puntos de las autoridades palestinas, ha apuntado, incluye la entrada de ayuda humanitaria, que "debe darse de forma urgente y organizada, en cantidades suficientes". Además, espera una "retirada plena y total de la Franja de Gaza". "Nos negamos a que se establezcan zonas tapón, a que se sustraiga alguna zona. No van a quedarse un solo centímetro de Gaza", ha señalado.

"Lo que queremos es protección. Queremos que nuestros hijos y familias estén protegidos internacionalmente. El Estado de Palestina debe asumir sus responsabilidades en Gaza e imponer su mandato total y jurisdicción sobre Gaza, también en los cruces fronterizos. Debemos volver a esto", ha resaltado.

Para Abas, los únicos representantes legítimos del pueblo palestino son la Autoridad Palestina y la OLP. "Estos tendrán autoridad sobre todos los territorios palestinos, como es estipuló y como estipula el Derecho Internacional. No pedimos más, pero no vamos a aceptar menos".