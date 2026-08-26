Harry y Meghan regresan a Reino Unido con sus hijos seis años después de su marcha

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, han aterrizado este miércoles en el Reino Unido con la intención de establecerse en el país por un tiempo. Su llegada se produce seis años después de su mediática y controvertida ruptura con la Casa Real británica, un acontecimiento bautizado popularmente como "Megxit".

La noticia, adelantada en primicia por el periódico The Telegraph y confirmada por la cadena BBC, detalla que la pareja aterrizó este mediodía a bordo de un avión privado en el aeropuerto de Birmingham, situado en el centro de Inglaterra.

El matrimonio ha viajado acompañado de sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, así como de sus dos perras, Mia y Paula.

Escolarización y visitas familiares recientes

La decisión de retornar al territorio británico tras su etapa en California se filtró a los medios la semana pasada, revelando que los duques ya han matriculado a sus hijos en un centro educativo del país. Por motivos estrictos de seguridad, se desconoce el nombre exacto del colegio al que asistirán los pequeños príncipes, aunque las estimaciones de la prensa local apuntan a que se trata de una institución privada.

Este movimiento definitivo viene precedido de una visita privada que la pareja realizó el pasado mes de julio, cuando se encontraron con el rey Carlos III en su residencia de campo de Highgrove, en el condado de Gloucestershire.

Durante ese viaje también acudieron a la mansión del conde de Spencer, tío materno de Harry y lugar donde está enterrada Diana de Gales, aunque según las filtraciones, en aquel momento no informaron al monarca de sus planes inmediatos de mudanza.

Rumores profesionales y el origen de la ruptura

En los últimos días, algunos medios británicos y estadounidenses especularon con que una de las razones del regreso residía en las supuestas conversaciones de Meghan para actuar en la serie de Netflix The Gentlemen, dirigida por Guy Ritchie. Sin embargo, esta teoría ha sido desmentida por la exdirectora de Vanity Fair, Tina Brown, quien ha afirmado que dicha participación fue descartada ante la reacción negativa recibida.

La reaparición de los duques en suelo británico reabre el debate sobre su marcha a principios de 2020, cuando decidieron apartarse de la primera línea de la Casa Real para buscar su independencia financiera en Estados Unidos. Desde su asentamiento en Norteamérica, la pareja ha emitido duras críticas contra la familia real, denunciando un supuesto mal trato hacia Meghan originado, entre otras cuestiones, por su condición de mestiza.