Naufragio

Hallan un cadáver y partes del barco en la zona en la que buscan a la familia española desaparecida en Indonesia

Las autoridades indonesias aún no han confirmado la identidad del cuerpo, que podría corresponderse con alguno de los dos menores aún desaparecidos, después de que encontraran el cuerpo del adulto el pasado domingo.

Hallan el cuerpo de Fernando Martín, el padre desaparecido en el naufragio de Indonesia

ondacero.es

Madrid |

Fotografía cedida por el equipo de búsqueda y rescate de Indonesia
Fotografía cedida por el equipo de búsqueda y rescate de Indonesia | Agencia EFE

Los equipos de rescate de Indonesia han confirmado este martes el hallazgo de un tercer cuerpo sin vida y el casco del barco que naufragó el pasado 26 de diciembre en Parque Nacional de Komodo y en el que se encontraba una familia española, de la que desaparecieron cuatro de sus miembros.

Los restos mortales fueron encontrados alrededor de las 14:30 hora local (6:30 GMT) tras el aviso de unos pescadores, a unas 7,48 millas náuticas (unos 14 km) de la última localización del barco antes de hundirse, declaró Fathur Rahman, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y responsable de la misión.

"La víctima fue encontrada junto con el casco del barco. Posteriormente, fue evacuada a Labuan Bajo, tras lo cual fue trasladada al hospital para su identificación", señaló Rahman durante una rueda de prensa.

Un equipo de buceadores confirmó de manera visual que los restos del barco encontrados son del KM Putri Sakinah, la embarcación turística donde viajaban los seis españoles -dos adultos y cuatro menores- y que se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT).

Dos de ellos -una mujer y una menor-, fueron rescatadas con vida tras el accidente, mientras que cuatro -un adulto y tres menores- no pudieron ser localizados en un primer instante. Los rescatistas recuperaron los últimos días los cuerpos de dos españoles desaparecidos, el pasado lunes el de una menor y el domingo el de un hombre adulto.

Las víctimas mortales confirmadas son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas. Mientras que los desaparecidos son un hijo de Martín y otro hijo de la superviviente, de 9 y 10 años.

