Hallan el cuerpo de Fernando Martín, el padre desaparecido en el naufragio de Indonesia

El cuerpo hallado este domingo en aguas de Indonesia es el de Fernando Martín, el padre desaparecido en el naufragio de una embarcación ocurrido el pasado 26 de diciembre en el que viabaja junto con su familia. Así lo han confirmado fuentes familiares, que han conocido la localización del cuerpo en la madrugada de este domingo.

Localizado en la misma zona en la que se hallo el cuerpo de la menor de 12 años

El cuerpo de Fernando Martín, de 44 años y entrenador del Valencia CF Femenino B, se ha encontrado en la misma zona donde el pasado lunes 29 de diciembre se halló el cuerpo de la otra menor localizada, de 12 años.

Las autoridades indonesias han acordado ampliar tres días más la búsqueda de los dos niños que quedan por hallar, tras haber localizado el segundo cuerpo de los desaparecidos.

La mujer de Fernando, Andrea Ortuño, fue hallada con vida tras el naufragio, al igual que una de las hijas de ella, que ya se encuentra en España.

Quedan por localizar dos niños

El pasado 29 de diciembre se localizó el cadáver de la menor de 12 años hija también de Andrea y faltaban por localizar a tres desaparecidos: Fernando Martín -cuyo cuerpo ha sido encontrado este domingo- y otros dos niños, ambos varones: uno hijo de Andrea y otro de Fernando.

Los equipos de rescate han encontrado el segundo cuerpo sin vida en el lugar donde se están realizando las labores de búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos de la familia valenciana que sufrió el naufragio de una embarcación en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

"Exactamente a las 08.47 horas (hora local) de esta mañana, el equipo SAR (equipo de rescate) conjunto encontró un cuerpo sospechoso de ser una víctima del KM Putri Sakinah", ha indicado el coordinador del operativo de búsqueda, Fathur Rahman, en un comunicado recogido por el diario indonesio 'Kompas'.