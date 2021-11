Hallado vivo un hombre en una morgue horas después de ser declarado muerto

Sreekesh Kumar tuvo un accidente de tráfico el pasado día 18 de noviembre y fue declarado muerto por los médicos del hospital al que fue trasladado tras la colisión. Después de la valoración, el cuerpo de este hombre de Moradabad (India) fue llevado hasta la morgue he introducido en un congelador a diez grados bajo cero a la espera de realizarle la autopsia al día siguiente.

No le practicaron la autopsia porque "respiraba"

Según informa 'The Times of India', la autopsia, sin embargo, no llegó a producirse, ya que a la mañana siguiente, uno de los familiares de Sreekesh acudió a la morgue para el reconocimiento previo del cuerpo antes de practicarla y advirtió de movimientos. El hombre estaba respirando.

El medio recoge declaraciones de los familiares: "Toqué sus mejillas y le hablé. Para mi felicidad y horror, estaba caliente". La cuñada del hombre fue la que notó movimientos en el cuerpo: "No está del todo muerto. Mira, quiere decir algo, está respirando".

Toda la noche a -10º en un congelador

Sreekesh no sólo estaba vivo, sino que había pasado la noche anterior en una nevera a diez grados bajo cero. El hombre continúa recuperándose de esto en el hospital.

Los médicos no consiguen encontrar una explicación. De hecho, el doctor jefe de la ciudad asegura que se revisó varias veces que el hombre había fallecido: "Hay casos de 'animación suspendida', en la que ocurre un cese temporal de muchos órganos vitales sin llegar a la muerte".

La familia ha denunciado a los médicos

Actualmente, hay una investigación abierta para esclarecer las causas del suceso mientras la familia del hombre ha denunciado a los médicos por negligencia. Una de las hipótesis para que haya sobrevivido a una noche en un congelador a esa temperatura es que probablemente este haya sido apagado en algún momento.