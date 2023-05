Gustavo Petro no se pondrá el frac protocolario en la cena de gala con Felipe VI: "Tiene que ver con élites y antidemocracia"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, inicia este miércoles una visita de Estado a España en la que será recibido por el Rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la que los dos países aspiran a seguir profundizando aún más lo que ya es una rica relación bilateral.

Petro protagonizará la única visita de Estado a España de este año, una señal de la importancia que el Gobierno confiere a Colombia, país con el que existe una asociación estratégica y para el que España es el segundo socio inversor por detrás de Estados Unidos, han resaltado fuentes gubernamentales.

El mandatario colombiano llegó a Madrid el martes, pero su agenda oficial arranca hoy este miércoles con el tradicional recibimiento oficial con honores militares en el Palacio Real por parte de los Reyes. Felipe VI mantendrá también un encuentro con Petro, ya en el Palacio de la Zarzuela, tras lo cual los Reyes ofrecerán un almuerzo al presidente y la primera dama, Verónica Alcocer.

"Yo nunca me he puesto un frac"

Será esta noche cuando el Rey y la Reina ofrecerán una cena de gala en el Palacio Real en honor de Petro a la que asistirán el presidente del Gobierno, varios ministros así como las principales autoridades del Estado y representantes del mundo empresarial y de la cultura que tienen una particular relación con Colombia.

El protocolo marca que a esta cena hay que acudir vestido con frac, algo a lo que el mandatario colombiano se niega porque dice que nunca se ha puesto esta indumentaria y que ni siquiera se siente cómodo llevando corbata.

En una entrevista concedida a la cadena W Radio de Colombia le explicó a Julia Sánchez Cristo que no piensa ponérselo: "Yo nunca me he puesto un frac, es un símbolo que no me gusta, tiene que ver con élites, con antidemocracia. Yo no me voy a poner eso".

Petro se sentará esta noche a una mesa llena de hombres, como Felipe VI o Pedro Sánchez, embutidos en un frac que él considera antidemocrático.

Intervención en el Congreso de los Diputados

Petro acudirá esta mañana al Congreso de los Diputados, donde intervendrá ante diputados y senadores en sesión conjunta, en la que no estará Vox, que ha adelantado su boicot al acto, así como al Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde, José Luis Martínez Almeida, le entregará la llave de oro de la ciudad.

Ya el jueves, la jornada comenzará con un encuentro empresarial organizado por la CEOE, al que seguirá su reunión en Moncloa con Sánchez, en la que participarán varios ministros por ambas partes y se procederá a la firma de varios acuerdos y memorandos de entendimiento. El presidente del Gobierno también tiene previsto ofrecer un almuerzo al mandatario colombiano y su delegación, al que serán invitados otras personalidades del mundo de la política, la economía o la cultura.