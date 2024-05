Estas son las empresas españolas que hay en Argentina: qué pasa si se rompen relaciones

LEER MÁS Quién es la embajadora española en Argentina: así es María Jesús Alonso Jiménez

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció este martes la retirada definitiva de la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso, a causa de las palabras de Javier Milei sobre Pedro Sánchez y la ausencia de disculpas por parte del dirigente argentino.

"La embajadora se quedará definitivamente en Madrid", anunció Albares después de pedir disculpas a Milei por llamar "corrupta" a la mujer de Sánchez. "Fue un asalto a la buena fe y la hospitalidad por parte de España, y la respuesta fue un ataque frontal con insultos a nuestras instituciones", señaló Albares.

En la práctica, esto implica que la embajada española en Argentina quedará "a un nivel de encargado de negocios", con un funcionario de mayor jerarquía que se encarga de reemplazar a la embajadora.

Las empresas españolas que hay en Argentina

Hay alrededor de 120 empresas españolas en Argentina, según el ICEX, siendo España el segundo mayor inversor en el país. Nuestro país solo se encuentra por detrás de Estados Unidos y ha invertido más de 15.000 millones de euros.

Por ello, España tiene mucha presencia en Argentina y ya han sido muchas las voces que han tratado de calmar las aguas en las relaciones diplomáticas entre los dos países, que se traduce en muchos millones de euros y puestos de trabajo.

La propia CEOE, por medio de Antonio Garamendi, rechazó las declaraciones de Milei hacia Pedro Sánchez. "No tiene ningún sentido que se ataque a nuestro presidente del Gobierno. Rechazamos unas declaraciones fuera de tono", aseguró Garamendi en la Cadena Ser. Un rechazo al que se sumaron grandes compañías como Telefónica, BBVA o Naturgy.

El propio Albares destacó en su comparecencia que los intereses españoles en Argentina no se verán afectados, puesto que no se tomará ninguna medida que les dañe. "No tomaremos ninguna medida que comprometa esto, pero vamos a defender nuestras instituciones", sostuvo Albares.

Estas son algunas de las empresas españolas más conocidas que se encuentran establecidas en Argentina: