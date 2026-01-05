El mensaje del hijo de Nicolás Maduro desde Venezuela: "El país está en buenas manos, papá"

"El país está en buenas manos, papá. Pronto nos abrazaremos aquí en Venezuela". Así ha sido el mensaje que el hijo de Nicolás Maduro ha lanzado a su padre desde el Parlamento de Venezuela.

El diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que se llama igual que su padre, ha denunciado que su familia está siendo "perseguida". Lo ha hecho tras los últimos acontecimientos en los que Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, que este lunes han comparecido ante un tribunal federal en Nueva York (Estados Unidos).

"Puede que hayan secuestrado a Nicolás y Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre", añade el discurso del diputado. "A ti, Delcy, te ofrezco mi apoyo incondicional en la difícil tarea que te espera".

Para el hijo de Nicolás Maduro, él y su familia están siendo perseguidos por una clara razón: "No somos mercancía política", señaló. "Estamos aquí para defender a Venezuela en cualquier circunstancia y para mantener la paz en el país, para acompañar siempre a nuestro pueblo".

Imputado en 2020

El gobernante ya había sido imputado en Manhattan en marzo de 2020, en una causa basada en una investigación de la agencia antidrogas DEA en las que ya figuraban cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas y artefactos destructivos.

El pasado 3 de enero, el tribunal hizo pública una acusación presentada por la Fiscalía que amplía la de 2020 y le señala de nuevo como líder de una red de narcotráfico y narcoterrorismo que durante más de dos décadas habría utilizado al Estado venezolano para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

La acusación, conocida como "imputación sustitutiva", imputa por primera vez a Cilia Flores y al hijo del jefe de Estado, que suman seis imputados en total.