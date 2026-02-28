Una turista española en Doha denuncia que Exteriores no se ha puesto en contacto con ellos: "No hemos recibido ninguna información"

Trinidad y Gregorio son profesores de Marbella que en estos momentos se encuentran de vacaciones en Doha (Qatar). En declaraciones a Onda Cero, han denunciado que ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el Consulado se han puesto en contacto con ellos tras los ataques de Irán sobre el Qatar, después de que previamente Estados Unidos e Israel atacaran conjuntamente Irán: "No hemos recibido ninguna información", ha lamentado.

Aunque ella se ha puesto en contacto por redes sociales, a través de donde le están diciendo cómo proceder, "pero ellos no han contactado conmigo", ha reiterado. En el momento de los ataques se encontraban en una playa. De repente, han comenzado a llegarles mensajes ES-Alert en árabe. Para entenderlos, han necesitado sistemas de traducción: "Nos recomendaban dejar los espacios abiertos y refugiarnos en espacios cerrados", ha indicado.

Según Trinidad, no sabían muy bien por qué estaban recibiendo esos avisos, aunque previamente habían escuchado sirenas. Ante esta situación han decidido regresar al hotel donde están alojados. "Tras preguntar al personal, nos decían que mantuviéramos la calma, que era un simple aviso de precaución", aunque poco después han empezado a decirles que se metieran en las habitaciones.

Qatar ha cerrado el espacio aéreo

Trinidad ha asegurado que no saben cuándo van a poder regresar, debido a que el país ha cerrado el espacio aéreo: "La aerolínea no ha comunicado oficialmente nada, pero al entrar en la web de Qatar Airways me indica que ahora mismo el espacio aéreo está cerrado".

Aun así, ha señalado que, por el momento, la situación es de cierta calma, al menos en la zona en la que se encuentran. "La situación en este momento está tranquila. De vez en cuando se vuelven a escuchar sirenas y algunas que otras detonaciones, pero el ambiente dentro del hotel parece normal. La recepción funciona, hay personal del hotel trabajando...", ha explicado.

Así las cosas, la Embajada de España en Qatar ha publicado un documento en redes sociales con consejos sobre cómo proceder en estas circunstancias, con consejos sobre dónde buscar refugio o medidas de protección.

Exteriores aconseja a los españoles que abandonen la zona

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido en un comunicado a los españoles que se encuentran en la zona, que se marchen. En estos momentos, la Embajada española en Teherán está "siguiendo de cerca" la situación en Irán, donde hay 158 españoles.

Por otro lado, la Embajada de España en Israel está aconsejando en redes sociales a los españoles que se encuentren en este país que sigan las recomendaciones de las autoridades israelíes "ante la situación de escalada bélica" y permanezcan cerca de refugios. Otras embajadas en los países de la zona, como la de Emiratos Árabes Unidos, ha aconsejado a los españoles permanecer "en sus domicilios hasta nuevo aviso y mantenerse alejados de instalaciones militares".