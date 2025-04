La UE denuncia "escenas desgarradores" en Sumy y acusa a Rusia de intensificar sus ataques a Ucrania

Un ataque aéreo ruso ha dejado al menos 31 muertos, entre ellos dos niños, y 84 heridos, siete de ellos niños, en la ciudad ucraniana de Sumy, situada en el noreste del país y cerca de la frontera con Rusia, según el último balance proporcionado por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha informado en su cuenta de la plataforma de mensajería Telegram que varios misiles balísticos han impactado esta mañana en el centro de la ciudad. La zona alcanzada estaba abarrotada de personas que en ese momento estaban celebrando el Domingo de Ramos, ha añadido el ministro, quien ha pedido a la población que se abstenga de acudir a la zona para facilitar la evacuación y la atención a los heridos.

La jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha condenado el ataque y ha calificado lo visto allí como "escenas desgarradoras" y ha asegurado que son "un ejemplo horrible de cómo Rusia intensifica sus ataques mientras Ucrania ha aceptado un alto el fuego incondicional".

"Seamos claros. El objetivo de Rusia es arrasar con Ucrania. Otro ataque brutal contra civiles inocentes lo demuestra. Nuestra ayuda a Ucrania no puede retrasarse en el momento más crucial. Si no se presiona a Rusia, no habrá paz", ha declarado el primer ministro de Estonia, Kristen Michal.

"El mundo civilizado debe usar la fuerza para detener a estos bárbaros que están asesinando a civiles y niños. Nuestros corazones están con las familias de las víctimas y los heridos. En este momento de dolor, Lituania reafirma su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania y al presidente Zelenski hasta que se logre una paz justa", ha manifestado también el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda.