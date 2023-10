Cuánto durará la guerra entre Israel y Palestina

Con su violento ataque, Hamás ha logrado una sorpresa casi total que recuerda al movimiento de Egipto y Siria durante la guerra árabe-israelí de 1973 y ha demostrado capacidades de combate inesperadas. El ataque ha infligido más daño a Israel que cualquiera de sus operaciones anteriores. La cifra de muertos en el conflicto no dejan de aumentar sin contar con los desaparecidos y secuestrados.

El ataque ha conmocionado a la sociedad israelí. La incapacidad del gobierno para detectar o prevenir el ataque puede influir directamente en la carrera política de Netanyahu y, al igual que el fracaso de los servicios de inteligencia en 1973. Los reproches a los servicios secretos de Israel no cesan por lo que es difícil imaginar que este gobierno no sienta la necesidad de cobrar un precio extraordinario para salvar las apariencias. Pesa a todo, Hamás es mucho más débil que Israel y los combates no van a cambiar el equilibrio general de poder entre ellos. Israel tomará duras represalias y los civiles palestinos en Gaza y otros lugares pagarán un alto precio.

Como parte de su represalia contra Hamás, Israel ha movilizado 300.000 soldados. Esta es la mayor movilización desde la Guerra de Yom Kippur de 1973, cuando Israel convocó a 400.000 reservistas. "Israel está en guerra. No queríamos esta guerra. Nos la impusieron de la forma más brutal y salvaje. Pero aunque Israel no empezó esta guerra, Israel la terminará", aseguraba Netanyahu en un discurso ante la Nación.

"Al luchar contra Hamás, Israel no sólo lucha por su propio pueblo. Está luchando por todos los países que se oponen a la barbarie. Israel ganará esta guerra, y cuando Israel gane, todo el mundo civilizado ganará", añadía Netanyahu en alusión a las potencias occidentales. No tardó en pronunciarse EEUU que "condena inequívocamente los ataques no provocados de los terroristas de Hamás contra civiles israelíes. Nunca hay ninguna justificación para el terrorismo. Apoyamos firmemente al Gobierno y al pueblo de Israel y expresamos nuestro más sentido pésame por las vidas israelíes perdidas en estos ataques".

¿Cuánto puede durar el conflicto?

Nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige esta crisis o cuál será el impacto a largo plazo y es difícil de explicar en estos momentos. El experto internacional Nathan Thrall señala que Hamás tras su ataque "se ha puesto en mayor peligro que en cualquier otro momento de su historia. Aumentará el apoyo a Hamás y hará que parezca heroico para algunas personas, y se podrá obtener beneficios, pero los riesgos son demasiado altos".

Desde la perspectiva israelí, esto se considera una tarea extremadamente indeseable, sangrienta y costosa. Y, por lo tanto, Israel consideraría acciones que no había hecho en escaladas pasadas, incluida la entrada con fuerzas terrestres y la reocupación de Gaza y el intento de eliminar a sus líderes. Es prácticamente seguro que los ataques provocarán muertes de civiles en una escala mayor que la que hemos visto, y Hamás ha puesto en peligro su gobierno en Gaza y las vidas de sus dirigentes en mayor medida que nunca.

Los expertos coinciden en que Hamás nunca podrá derrotar a Israel en una prueba directa de fuerza, pero su ataque es un trágico recordatorio de que Israel no es invulnerable y que el deseo palestino de autodeterminación no puede ignorarse. Ángel Marrades, que escribe en el medio "Descifrando la guerra", señala a Onda Cero que en 2014 se filtró un documento de Inteligencia de Israel en el que estimaban tardarían 5 años en sacar a Hamás de a franja de Gaza si estallara un conflicto. Eso nos puede indicar los plazos a los que estamos avocados. Pero la implicación de terceros países, como el caso de Irán podría cambiar el curso por completo y establecer unos plazos imprevisibles.