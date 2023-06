Un choque de trenes deja al menos 50 muertos y 300 heridos en India

Al menos 50 personas han muerto y 300 están hospitalizadas por la colisión de dos trenes de pasajeros que ha provocado, a su vez, que una decena de vagones volcasen en la vía opuesta y fueran golpeados por un tren de mercancías en el estado de Odisha, en el este de la India, según informa la agencia Reuters.

Las operaciones de rescate en el lugar del siniestro siguen su marcha y se está prestando "toda la ayuda posible" a los afectados. El accidente tuvo lugar en torno a las 19:20 hora local (13:50 GMT) en las proximidades de la estación de la localidad de Bahanaga y hasta el momento 300 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos por sus heridas, según informó el Secretario General de Odisha, Pradeep Kumar, a la televisión india NDTV.

"No puedo comentar ahora los detalles ni el número de víctimas. Me he desplazado rápidamente al lugar del accidente desde Dehli para conocer todos los detalles", ha explicado Archana Joshi, directora general de los Ferrocarriles del Sureste a

Reuters. "Los equipos de rescate de Kharagpur y otras estaciones cercanas ya han llegado al lugar. Las tareas de socorro y rescate en marcha", ha añadido.

Imágenes del accidente muestran varios vagones volcados sobre las vías, con varias personas subidas a ellos intentando rescatar a los pasajeros que han quedado atrapados en su interior.

Según informó el portavoz de Indian Railways, Amitabh Sharma, el choque entre los dos trenes de pasajeros se produjo alrededor de las 19:00 horas, tras lo que un tren de mercancías que pasaba a gran velocidad impactó con varios de los vagones volcados. Uno de los trenes de pasajeros cubría el trayecto entre las ciudades de Shalimar, en Calcuta, y Chennai, en el estado sureño de Tamil Nadu, mientras que el otro se trasladaba de Yeswanthpur, en Bangalore, hasta Howrah, en Calcuta, según informó el Ministerio de Ferrocarriles en Twitter.