La Cámara de Representantes de EEUU formaliza la investigación de juicio político contra Biden

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por el Partido Republicano, ha aprobado este miércoles una resolución para formalizar una investigación de juicio político contra el presidente estadounidense, Joe Biden.

La resolución, sobre las supuestas irregularidades de la familia del mandatario, ha recibido 221 votos a favor -todos los representantes republicanos- frente a 212 en contra.

El presidente de supervisión de la Cámara Baja, James Comer, y el del Poder Judicial, Jim Jordan, han celebrado la victoria cerca de tres meses después de que la medida cayera en saco roto bajo el mandato del expresidente de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy por falta de apoyos.

"Estamos muy contentos con la votación de hoy. Creo que ha enviado un mensaje alto y claro a la Casa Blanca", ha declarado Comer, mientras que Jordan ha afirmado que formalizar la investigación ayudará a lograr que "individuos clave hablen de manera más oportuna" con los investigadores y que puedan obtener acceso a documentos adicionales.

Investigación judicial a Hunter Biden

Esta formalización tiene lugar semanas después de que la Casa Blanca afirmara que la investigación de juicio político contra Biden carecía de legitimidad constitucional sin una votación formal de la sala para autorizar la pesquisa y pidiera a los comités del Congreso que rescindieran sus citaciones. Tras ello, los legisladores republicanos más moderados comenzaron a sumarse a la medida.

Además, la votación se produce después de que Hunter Biden,el hijo del presidente, haya desafiado la citación para testificar a puerta cerrada y se haya ofrecido a testificar públicamente como parte de la investigación dirigida por el Partido Republicano sobre el mandatario. La Casa Blanca, por su parte, se ha negado a comentar la decisión de Hunter.

Sin embargo, pese a que los comités republicanos han entrevistado a varios funcionarios del Departamento de Justicia y han obtenido diversos documentos, todavía no han presentado pruebas creíbles que respalden sus afirmaciones contra Biden.

Un "truco político infundado"

El presidente estadounidense ha calificado la resolución de 'impeachment' de "truco político infundado" y ha criticado a los republicanos tras la aprobación, volviendo a denunciar la inacción del Congreso, dominada por la bancada opositora y haciendo referencia a la aprobación de ayuda militar a Ucrania o Israel, entre otros.

"Hay mucho trabajo por hacer. Pero después de perder semanas tratando de encontrar un nuevo presidente de la Cámara y de tener que expulsar a sus propios miembros, los republicanos en el Congreso se van durante un mes sin hacer nada para abordar estos desafíos apremiantes", ha declarado, según reza un comunicado de la Casa Blanca.

Biden ha recordado que durante esta semana se ha reunido con su homólogo ucraniano, que ha estado en Washington para pedir ayuda, mientras que ha indicado que "el pueblo de Israel está en una batalla contra los terroristas" y ha aseverado que hay que "abordar" la situación en la frontera sur del país. "Sin embargo, los republicanos en el Congreso no actuarán para ayudar", ha concluido.

"Me despierto todos los días concentrado en los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense: problemas reales que impactan sus vidas y la fortaleza y seguridad de nuestro país y del mundo. Desafortunadamente, los republicanos de la Cámara de Representantes no me acompañan. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se concentran en atacarme con mentiras", ha manifestado.

En este sentido, Biden ha recriminado que "en lugar de hacer su labor en el trabajo urgente que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos".