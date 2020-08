Una atracción de Disney World Orlando se hunde con pasajeros dentro

La atracción Splash Mountain del parque temático de Disney World en Orlando terminó con uno de sus vagones hundido en el agua después de que se produciese una avería técnica, lo que provocó angustiosos momentos entre los usuarios que tuvieron que bajarse de la atracción y compartieron vídeos en sus redes sociales.

Una de las usuarias comentaba en Twitter que casi al final del viaje, empezaron a notar que el agua entraba en el bote después de la caída final. El mensaje lo acompañaba de un vídeo en el que se ve el vagón completamente inundado de agua.

Explica que cuando el tronco se detuvo, se atascó y comenzó a llenarse de agua fue cuando decidieron saltar: "Tan pronto como lo hicimos, todo el tronco quedó prácticamente sumergido bajo el agua".

También denunció en su mensaje el comportamiento de una de las empleadas del parque que les dijo que deberían haberse quedado en el bote y que se hundió cuando salieron: "Precioso", comenta.

Otra tuitera, compartía también una foto del antes y el después de la atracción: "Antes y después (mi novio y yo estábamos en los asientos traseros)"

Según SDP Noticias, hace un mes el parque anunciaba la adecuación de la atracción Splash Mountain para ambientarla en la estética de la película 'Tiana y el Sapo' ('The Princess and the Frog').