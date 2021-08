400 hombres agreden y desnudan a una mujer que estaba grabando vídeos para TikTok en Pakistán

Una turba de 400 hombres han agredido y desnudado a una mujer que se encontraba grabando vídeos para la red social TikTok. Los hechos han ocurrido en un parque de la ciudad de Lahore, en Pakistán.

Este nuevo episodio de violencia machista ha salido a la luz, puesto que fue grabado en vídeo y compartido en redes sociales, donde se ha hecho viral. En las imágenes se puede ver a cientos de hombres atacando a la mujer. Los agresores la tocan y golpean, le quitan la ropa y le roban el móvil, sus joyas y 15.000 rupias (80 euros). "Me tiraron del pelo y me decían levántate, estás fingiendo", le contó la joven a la Policía.

La tiktoker ha explicado que la acorralaron y que, para salir de allí, estuvo apunto de saltar a un lago. "Era muy profundo y no tuve valor", indica. "Si una mujer no está segura en su ciudad, no está segura en ningún sitio", señala. Además, sostiene que desconoce el motivo por el que fue agredida.

La Policía ha abierto una investigación

La Policía ha abierto una investigación contra los 400 hombres implicados. Asimismo, el portavoz del Gobierno de Punyab, Fayazul Hasán Chohan, ha declarado que los involucrados están siendo identificados gracias a la grabación y ha asegurado que lo ocurrido es "vergonzoso".

El caso ha indignado a todo el país no solo por las agresiones, también porque de todas las personas presentes en el lugar de los hechos, tan solo una le ayudó.

El primer ministro del país, Imran Jan, ha advertido que el Gobierno "no perdonará a una sola persona involucrada".