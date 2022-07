Yolanda Díaz lanza 'Sumar' este viernes en Matadero

LEER MÁS Yolanda Díaz no invita a sus compañeras de Podemos a la presentación de Sumar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha compartido este jueves un vídeo en redes sociales animando a los ciudadanos a participar en el acto de lanzamiento de 'Sumar', la nueva plataforma con la que se presentará a las próximas elecciones generales.

El acto se celebrará este viernes, 8 de julio, en el centro cultural Matadero de Madrid, donde comenzará el proceso de escucha que Díaz emprenderá con la sociedad civil para definir su proyecto político. Estarán presentes representantes de diferentes organizaciones sociales y la sociedad civil y de partidos como IU, los 'comunes', Compromís y Más País.

Quienes no estarán en el acto serán las ministras de Unidas Podemos, Irene Montero e Ione Belarra. Fue una petición expresa de Díaz que la cúpula del partido no estuviera presente en el acto de lanzamiento. Desde la formación morada recalcan que aún no está decidida su representación, pero que será de "perfil bajo" para amoldarse a los criterios de la ministra de Trabajo.

Díaz explicó el pasado miércoles en Roma que cuenta con "todas y cada una" de las formaciones a la izquierda del PSOE, aunque pretende dejar todo el foco a la sociedad civil.