El PP se vuelca para que el gran acto contra la amnistía del domingo sea multitudinario

A menos de una semana del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, del que no saldrá investido presidente del gobierno, el Partido Popular se vuelca en el acto que celebrará en Madrid el próximo domingo contra la amnistía para denunciar las negociaciones que está realizando Pedro Sánchez con los independentistas.

El PP quiere "una movilización masiva" y para evitarse sustos va a fletar decenas de autobuses de toda España para un acto en el que aunque el principal protagonismo se lo quieren dar a su líder, Alberto Núñez Feijóo,finalmente se concederá espacio a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Ambos tendrán un "saludo" ante los miles de asistentes que allí se congregarán.

El PP de Madrid se ha volcado en la organización de esta jornada de protesta, pero había guardado silencio estos días sobre los intervinientes alegando que es una decisión de 'Génova'.

El principal mensaje que lanzará Feijóo

De lo que se va a escuchar el domingo hizo un adelanto ayer Feijóo en el Congreso cuando acuñó este concepto de "fraude electoral agravado y reincidente" para referirse a la intención socialista de aprobar una amnistía que deje lo de 2017 en nada. Y después de escuchar a Sánchez afirmar que siempre ha defendido que una crisis política nunca debió derivar en una acción judicial.

Añadió el líder del PP que las manifestaciones de Sánchez no sólo van en contra del Estado de Derecho, sino también en contra del propio Sánchez. De lo que decía hace unos meses cuando mantenía que la amnistía no cabía en la Constitución.

Ayuso critica que Sánchez ponga a España de rodillas

Por su parte, Ayuso criticó en el Pleno de la Asamblea que Sánchez asuma que "va a tragar con todo lo que le propongan los nacionalistas" y ha criticado que pongan "a España de rodillas ante la corrupción independentista". "Espero que haya una respuesta masiva ante tanta ignominia en las calles de Madrid, de Barcelona y de toda España. España no se merece esto", ha zanjado.

Las sedes de los distritos de Madrid han instalado más de 100 mesas informativas en las calles de Madrid en las que se han repartido folletos. En ellos se puede leer el lema del acto, 'Frente a la amnistía, igualdad', acompañado de una fotografía con Feijóo, Ayuso y Almeida. En total se han impreso 100.000 copias para distribuir a lo largo de la semana.

Además, se está llamando por teléfono a cada afiliado para informar sobre la cita así como se está buscando darle visibilidad en redes sociales. En este sentido, todas las cuentas del partido han actualizado sus perfiles con la fotografía del acto y miembros de la formación se están grabando vídeos con el objetivo de movilizar a los madrileños.

A la manifestación asistirán dirigentes, militantes y barones regionales, todos menos Carlos Mazón, el presidente valenciano que se ausentará por cuestiones de agenda. Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, invitó anoche en La Brújula a todo el que se quiera sumar y se mostró seguro de que "Sánchez no podrá gobernar, aunque sea investido".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que "se dan las condiciones necesarias" para la celebración del acto, pese a coincidir en lugar y hora con el partido de baloncesto que enfrentará al Real Madrid y al Zaragoza en el Wizink Center.

Preguntado en TVE por la capacidad de la plaza de Felipe II, que está estimada en unas 10.000 personas, el alcalde de la capital ha comentado que no sabe si esa cifra de asistencia será un éxito o no ante la convocatoria del Partido Popular y ha pedido esperar al domingo "para comprobar cuántas personas van" y "no prejuzguemos antes de tiempo".