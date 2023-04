El Congreso reforma la Ley del 'Solo sí es sí', con Pedro Sánchez en Doñana

El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la ley del Sólo sí es sí con 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones.

Ha sido el gran ausente pero todos y todas señalaban su escaño. Porque el presidente Sánchez, que hoy visitaba Doñana no ha asistido al debate del Dictamen de Comisión para la reforma de la Ley de Garantías de Libertad Sexual, conocida como ley del 'Solo sí es sí'.

Un debate de extremos que ha comenzado señalando al PSOE como responsable de que esta ley entrara en vigor y de que ahora se reforme. Desde Unidas Podemos, aseguraba la diputada Lucía Muñoz, "hoy es una día triste para las mujeres porque el principal socio de esta reforma, el PP, habla directamente de derogación parcial de esta ley".

Los socios de gobierno acusan a los socialistas de desleales

Los otros socios necesarios del Gobierno, Bildu y Esquerra, acusaban igualmente a los socialistas de desleales con la coalición, como apuntaban la diputada del Grupo Republicano Pilar Vallugera o la de Bildu Isabel Pozueta. Ambas sospechaban un denominador común que anima a Sánchez a reformar esta ley: la inminencia de las elecciones del 28M y los sondeos que maneja en los que se prevé una bajada importante del voto femenino. El motivo, siempre según estos sondeos, el fiasco de la ley que ha provocado centenares de revisiones de condenas y al menos un centenar de excarcelaciones.

La oposición destaca la ausencia de Sánchez

Desde la oposición, de nuevo el escaño vacío de Pedro Sánchez ha sido la diana de las críticas del PP y su portavoz: "La sociedad española no puede entender que hoy el gran ausente sea el máximo responsable de lo que está pasando”, señalaba Cuca Gamarra, que exigía responsabilidades políticas con ceses y dimisiones "porque no se puede tapar el mayor escándalo político que ha ocurrido en esta legislatura".

Por su lado Ciudadanos, en la voz de Sara Giménez, recordaba que "la culpa no es de los jueces. Los jueces hacen su trabajo: interpretan la norma. Lo que hay que hacer es modificar la Ley".

El mensaje de Vox, como se esperaba, era mucho más radical. Su portavoz, Carla Toscano, acusaba a Unidas Podemos y su Ministerio de Igualdad de practicar una política de "sácame el cubata" y de "odiar a los hombres" y de "querer a los agresores en la calle". Según Toscano, Unidas Podemos desprecia en el fondo a la mujer hasta el punto de vaciarla de significado, ya que "debido a la Ley Trans -concluía la diputada de Vox- cualquiera puede ser registralmente mujer".

Por parte del PSOE, la diputada y Portavoz Adjunta de la Comisión de Justicia, Andrea Fernández, mirando a la bancada del PP, reconocía "tener una sensación agridulce" por el buen trabajo de las diputadas Populares María Jesús Moro y Marta González, encargadas de negociar con ella los pormenores de la reforma de la Ley, y sin embargo "ver al PP sacando desde hace meses rédito de un tema tan sensible como la violencia sexual".

Andrea Fernández: "el PSOE no modifica ni una coma el consentimiento de la mujer"

Pero Fernández ha reprochado una vez más a sus socios de Unidas Podemos que "la reforma no haya funcionado adecuadamente" y que rechacen esta reforma de la ley en la que "el PSOE no modifica ni una coma el consentimiento de la mujer". Sus palabras provocaban el aplauso en la bancada socialista ante el gesto serio de las ministras Irene Montero y Ione Belarra, ambas vestidas de riguroso morado que permanecían solas al otro lado de los asientos del gobierno.

Los reproches de Irene Montero señala a Sánchez

Finalmente, la ministra de Igualdad ha decidido subir a la tribuna para denunciar la ofensiva contra esta ley "que es la ofensiva contra este gobierno y su presidente", apuntaba. Pero Montero no se ha olvidado de señalar al propio Pedro Sánchez por no responder a las continuas propuestas de acuerdo, o a las cesiones continuas "por encima de nuestras posibilidades" que a su juicio admitía Unidas Podemos durante los pasados meses con tal de dar una respuesta unitaria que finalmente no ha podido ser.

La ministra de Igualdad ha reprochado, por último, al PSOE que gracias a él "estemos volviendo a escuchar que el consentimiento de la mujer es un teatro". Según ella, del debate de hoy debería haber salido un mensaje político claro que no ha sido posible: que los derechos feministas no se negocian con el PP.

Así terminaba un debate agrio como pocos entre los socios de gobierno. Votadas ya las enmiendas, queda la votación final del Dictamen que previsiblemente reformará la ley del “Solo sí es sí” gracias a los votos a favor del PP.